方力申曾因鄧麗欣10年情難覓真愛　自認係認真男人：女仔會驚咗我

現年44歲方力申（Alex)在2023年公開認愛葉萱（Maple)，自戀情公開後，二人就十分低調，然而只相戀兩年時間，他們就在今（14日）情人節宣布結婚喜訊，獲不少藝人朋友及網民留言恭喜。

方力申宣布結婚。（Facebook圖片）

出道多年的方力申，除了給人印象曾是香港游泳隊代表之外，其與歌手鄧麗欣（stephy)愛情長跑10年這段情亦令人難以忘記。曾幾何時，他們被外界看好會拉埋天窗，可惜最終未能有情人終成眷屬，在2016年宣布分手。

方力申在2023年公開認愛葉萱。（《以神之名：信仰的背叛》截圖﹑方力申微博圖片)

而正因為這段10年情，曾令方力申難找到另一半，他曾在節目《約咗傅家俊》中表示：「因為我之前係拍10年拖，啲女仔會驚咗我，一拍拖就要諗住結婚。所以當啲女仔如果唔係諗住結婚嘅時候，或者佢會驚我好認真，咁佢就會勸我，不如你試吓拍散拖，咁我又唔明咩叫拍散拖？」，他強調自己是一位比較認真的男人：「對我嚟講，我係比較容易認真嘅人，即係做嘢又忙啦，冇理由嘥時間，遇到一個你唔係好了解嘅人，跟住就開始拍拖，咁所以我就比較難啲開始，順其自然囉。」

方力申曾因與鄧麗欣10年情，難找另一半。（網上截圖）

事實上，在入行前或後他曾與多位女性傳出緋聞，總給人一種花心形象。再加上與鄧麗欣的10年情告終，令人覺得他浪費了對方10年青春，所以曾有多年時間難覓真愛。