汪明荃澳門站將於4月隆重舉行　延續紅館精神為樂迷炮製驚喜

天星娛樂、棋人娛樂、寶輝娛樂及萬星國際娛樂文化主辦，《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》澳門站將於4月12日 (星期六) 晚上8時正，在「澳門百老匯™」- 百老匯舞台隆重舉行，票價分別為HKD/MOP 1888 / 988 / 588 三種，並訂於2月18日下午4時正在銀河票務、大麥網、Cityline 及 BOOKYAY 公開發售。

《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》澳門站將於4月12日 (星期六) 晚上8時正，在「澳門百老匯™」- 百老匯舞台隆重舉行。

去年底一連兩場於紅磡香港體育館舉行的《阿姐Diva汪明荃演唱會2024》香港站叫好叫座，而由趙增熹監製，林家謙作曲，黃偉文填詞的演唱會主題曲 《Make my day》更成為排行榜冠軍歌，媒體及電台 DJ 全面讃好，由此可見阿姐就是阿姐，絕對是緊貼潮流，永遠帶來驚喜。

去年底一連兩場於紅磡香港體育館舉行的《阿姐Diva汪明荃演唱會2024》香港站叫好叫座。

汪明荃絕對是緊貼潮流，永遠帶來驚喜。

主辦單位天星娛樂總裁兼資深製作人陳淑芬陳太表示：「我和阿姐已認識很久，也曾和她在不同的範疇包括唱片和演唱會上合作，她在工作上嚴謹的態度及好學不倦的精神，絕對值得我們學習，我仍記得她上次在香港演唱會時說不論是Diva又好，阿姐又好，她覺得只是一個稱呼，因為她一直都只是做她自己，汪明荃，Liza！汪阿姐就是要將最好的每一部分送給每一位觀眾，所以大家千萬不要錯過 今次4 月12 日演唱會澳門站。」