周嘉洛唔怕其他人眼紅 終極回應天價片酬傳聞 陳瀅：唔講得㗎

周嘉洛和陳瀅今日（14/2）現身尖沙咀出席無綫熱播劇集《痞子無間道》宣傳造勢活動。提到早前有人在網上大爆《愛·回家之開心速遞》演員薪酬，指台柱「熊樹根」劉丹每集6000元。第二位是「廢青安」周嘉洛，每集5750元。而「豹哥」單立文每集5500元排第三。不過亦有網民大爆周嘉洛其實是包薪制，隨即惹起網上熱議。

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚現身尖沙咀出席無綫熱播劇集《痞子無間道》宣傳造勢活動。（梁碧玲攝）

周嘉洛接受《香港01》訪問時笑言：「乜有咁多咩？其實我冇仔細咁樣去睇嗰個表，因為嗰個表公司係有發聲明講係假嘅，當我知道呢件事嘅時候，就係公司發聲明嗰個階段，同埋我睇過嗰個表，有人甚至唔使錢幫公司都會幫公司做事嘅，咁所以呢你表可信性已經存疑，所以我就唔放大件事。（有傳你係包薪？）⋯⋯⋯有咁講呀，Okok吖，其實咩說法都有喎。（怕唔怕同劇其他藝人眼紅你？）唔會，大家都有腦，一望就知嗰個表係假，點可能唔使薪酬都會幫公司做事呢？咁所以一望就知係假，唔會再去質疑到底我係咪咁。」被問到相唔相信周嘉洛每集片酬5750元？陳瀅接著說：「唔⋯⋯曾經5千幾唔出奇嘅，但就唔知幾時囉。（咁你都覺得佢值呢個價？）唔知㗎，因為我哋唔講得㗎，因為我哋份約寫明唔講得，如果講咗好大鑊，同埋我哋都唔會分享呢啲嘢。」

周嘉洛被傳有天價片酬，他表示是失實傳聞。（梁碧玲攝影）