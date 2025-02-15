最美豪門少奶情人節放閃細節見恩愛　曾病危險死獲老公不離不棄

昨日是一年一度的2月14情人節，不少圈中藝人名人都有趁此佳節與另一半放閃曬恩愛，李嘉欣便是其中一位。李嘉欣昨晚於她的IG story分享了一張她與她老公許晉享的合照，相中兩人穿上同色系的打扮，低調地配襯出情侶裝，他們並肩而坐倚偎一起，且手牽着手，眼神一致望向前方，臉上均流露出幸福甜笑。李嘉欣還特地用了周杰倫的經典情歌《甜甜的》做bgm，真是份外sweet。雖然李嘉欣沒有留下任何字句，但已足夠閃盲網民。

李嘉欣趁情人節同老公許晉亨放閃。(ig圖片)

現年54歲的李嘉欣（Michele）是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，也是公認的大美人，曾迷倒不少圈中男神及城中富豪。她多年來保養得宜，即使如今已青春不再，但依然穩佔「最美港姐」席位。李嘉欣與富商許晉亨結婚後升呢成為百億闊太，與老公育有囝囝許建彤 (Jayden)，成為人妻人母的她便專心相夫教子，享受人生。

兩人一向十分恩愛。(ig圖片)

兩人一向十分恩愛。(ig圖片)

兩人一向十分恩愛。(ig圖片)

李嘉欣於2022年初曾自爆入院ICU，並指自己與死神搏鬥了48小時，以「執返條命」來形容。當時她忽然感到心跳加速和時呼吸困難，而且腳步不穩，入院即被送入ICU搶救。她憶述：「醫生還告訴我，如果我再遲點搶救，『呢個世界差少少就無咗李嘉欣』。」