影后模範夫妻情人節放閃一小驚喜已甜入心　老公曾自責沒保護愛妻

現年53歲的張智霖 (Chilam) 與同齡的老婆袁詠儀 (靚靚) 由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大了，今年已經18歲，他們夫妻倆就有更加多二人世界的甜蜜時光，閒時拍下拖，經常出雙入對，有影皆雙。袁詠儀不時會於社交網曬出與老公張智霖的合照放閃，昨日情人節她又趁機公開曬恩愛。

袁詠儀與張智霖經常夫妻檔出席活動。(微博圖片)

袁詠儀與張智霖相愛多年。(微博圖片)

袁詠儀與張智霖相愛多年。(微博圖片)

袁詠儀昨日趁2月14情人節於微博曬出她與老公張智霖的合照，以及張智霖送給她的一束玫瑰花，留言寫道：「張先生到深圳工作，以為只會一起晚餐🍽️，還有驚喜🌹情人節快樂💞 ​」她特地到深圳與老公一起過情人節撐枱腳，對於老公給她的禮物感到好驚喜。相中可見兩人均穿上素色衣服，袁詠儀化了淡妝，相當靚女，與張智霖都是一貫的凍齡，頭貼頭合照勁sweet，獲網民大讚他們是不老的金童玉女。

袁詠儀曬出與老公張智霖合照放閃。(微博圖片)

袁詠儀獲老公張智霖送花。(微博圖片)

袁詠儀獲老公張智霖送花。(微博圖片)

張智霖與袁詠儀相愛33年，袁詠儀多年前在訪問中哽咽曾做第三者，後悔傷害張智霖，張智霖卻表示：「我不在乎她以前經歷過什麽，衹是恨自己沒有早一點遇見她、保護她，我很愛她。」足見他有多寵愛老婆。眾所周知靚靚愛買名牌手袋，而出名寵妻的張智霖多年來甘願為愛妻大手購入其至愛的名牌手袋，買包毫不手軟，估計已累購超過2千萬元。張智霖更說過：「賺那麼多錢就是為了給老婆花的。」他又曾在綜藝節目中表示因袁詠儀瘋狂買包要尋求法律意見，甚至痛苦自爆：「我已經快破產了。」靚靚有個如此寵她的老公真是羨煞旁人。

張智霖同袁詠儀結婚24周年曬素顏合照。（袁詠儀微博圖片）

張智霖同袁詠儀經常孖公仔參加內地綜藝節目。（袁詠儀微博圖片）