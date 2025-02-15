幸福視后與老公慶祝第十個情人節乘機放閃　男方曾因一事慘遭狠批

現年45歲的視后胡杏兒與老公李乘德 (Philip) 於2015年結婚後，先後為對方誕下3名仔仔，分別是大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）以及細仔李奕宏（Liam），四年抱三為李家開枝散葉，一家五口生活幸福愉快。胡杏兒平日除了忙於工作，亦要照顧老公及仔仔，事業家庭兩兼顧，可說是superwoman。雖然成為三子之母的胡杏兒與老公生活重心都放在仔仔身上，但他們也不忘享受二人世界，昨日情人節兩人就去了嘉年華拍拖。

胡杏兒與三位仔仔的合照。(IG@myoliemyolie)

胡杏兒與李乘德婚後誕下三子李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）及李奕宏（Liam）。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒與老公好恩愛。(IG圖片)

胡杏兒家庭事業兩得意。(IG@myoliemyolie)

胡杏兒早已站穩一線之位。(IG@myoliemyolie)

胡杏兒一家人回祖村祭祖。（小紅書）

胡杏兒趁昨日情人節與老公外出拍拖享受二人世界共度甜蜜時光，並把兩人約會的靚相放到社交網上分享。她留言寫道：「Happy 10th Valentine’s Day!! 🔟🥰♥️」表示這是她和老公一起共度的第10個情人節。相中可見他們夫妻倆在嘉年華玩了不少遊戲，且贏了一大堆公仔，戰績彪炳，把贏來的公仔都放在家中的梳化上拍照。胡杏兒與老公又在一個大型心心佈置前合照，相當sweet。

胡杏兒與老公拍拖遊嘉年華。(ig圖片)

胡杏兒與老公拍拖遊嘉年華。(ig圖片)

胡杏兒與老公收穫豐富。(ig圖片)

胡杏兒老公李承德曾被網民指他是「世紀軟飯王」，要靠老婆胡杏兒努力工作養家。對此，李乘德就回應指自己多年努力工作，擁數間公司，有數十員工，生意不錯，所以有時間跟小孩相處，又指家人與小孩最重要，更邀請網友到他旗下的酒吧作客。而胡杏兒當時亦立即護夫，鮮有留言反駁網民批評，指老公多年來努力工作，事業有成現在大可停下來，不愁生活，但他沒有。胡杏兒為李承德解釋，表示老公主力陪小孩是因為她一直在內地工作，又感激老公一直支持她，作為她的強大後盾，讓她可以放心追夢，大讚李承德是101分好老公。

兩人十分恩愛。(ig圖片)

兩人十分恩愛。(ig圖片)