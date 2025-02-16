演員請就位3｜「蛇精男」演出超尷尬　嚇窒吳鎮宇表情包盡現

內地初代網紅蛇精男（劉梓晨）參加演技類綜藝節目《演員請就位3》引起關注。然而，近日節目開播，其在初印象表演環節中選擇古裝演出，其演技嚇窒導師之一的吳鎮宇，驚現多種表情包，非常好笑，連章子怡亦忍不住笑出來，之後嚴厲批評表示：「那叫表演嗎？」

劉梓晨參加節目引起不少關注。（微博圖片﹑劉梓晨微博圖片）

在初印象表演環節中，劉梓晨選擇挑戰劇集《長相思》中檀健次飾演的相柳一角，演出戰死沙場的精彩戲份。一邊口唸出台詞一邊因受傷站不穩的劉梓晨，其演技令旁邊的吳鎮宇看後十分驚呆，他一開始嚇到睜大眼睛，之後倒退好幾步細心再看對方表演，再對着鏡頭展現出驚呆表情，一直看着對方的演出，相當好笑，該片段亦令網民捧腹大笑。

劉梓晨表演戰死沙場戲份。（微博圖片）

吳鎮宇表情相當好笑。（微博圖片）

隨後，同組的導師之一章子怡就走過來，而劉梓晨再演繹一次戰死沙場的表演，尷尬的演出令她頓時忍不住笑了出來，似乎對該表演甚為不滿，之後嚴厲批評：「那叫表演嗎？」

章子怡亦忍不住笑出來。（微博圖片）

章子怡之後嚴厲批評。（微博圖片）

劉梓晨的演出雖然十分尷尬，但相信他已盡力了，他亦希望透過自己努力看看能否走演員這條道路：「雖然我自己是一個非科班出身的，但是我也想就是努力一下，看自己可不可以就是走演員這一條路，然後想提升自己的這方面的工作經驗，大概就是這樣子。」