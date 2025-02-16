演員請就位3｜影視大亨前妻遲到激嬲惠英紅　被嚴厲要求先道歉

內地綜藝節目《演員請就位3》近日終於開播，首集一開始已相當有看點，影后惠英紅懶理來參加的演員背後是甚麼身份，均一視同仁，對於影視大亨于冬的前妻金巧巧遲到一事相當不滿，認為要對大家公平一些，第一件事要向所有人道歉，更不希望有第二次。

金巧巧遲到。（微博圖片）

在節目一開始，當所有參與演員齊集後，突然在門口位置金巧巧就現身，而遲到的她亦立即走向自己的位置，但此時特邀導師惠英紅已相當不滿，要她第一時間向所有人道歉：「我覺得公平一點，所以希望你先跟其他演員道個歉。」而金巧巧沒有聽從，之後說出遲到原因：「老師，是這樣的，我早晨這套衣服是…」但惠英紅完全不想聽她解釋：「我不想聽理由，我先想聽你說，對不起，我遲到了。」及後金巧巧就誠心地向大家道歉：「對不起老師，確實是我遲到了，原因是因為我早晨來了以後，發現我這套衣服忘帶了，然後我又回去取了。」而知錯的她亦明白到理由都是理由，錯了就是錯了的道理，更鞠躬再向大家道歉，眼見她已知錯，惠英紅亦接受：「我接受，我希望不要有第二次。」

惠英紅要金巧巧先道歉。（微博圖片）

金巧巧道歉。（微博圖片）

現年49歲的金巧巧出道多年，在2013年年與博納影業老闆于冬結婚，婚後育有一子一女，但他們之後就在2021年離婚，正式結束8年婚姻。而演過無數影視作品的她，最令觀眾印象深刻莫過於在《西遊記》中飾演孔雀公主，而她亦演出過不同類型的公主，被封為「公主專業戶」演員。

金巧飾演孔雀公主最令觀眾難以忘記。（微博圖片）