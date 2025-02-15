伍詠薇被大隻Oppa包圍互摸心跳加速　唔敢約袁詠儀睇韓國猛男騷

韓國著名猛男騷《Wild Wild Show in Macao》，將於2025年4月19日假澳門威尼斯人金光會展D館舉行。主辦單位為滿足女士們，一天內舉辦兩場，分別於下午3時及晚上8時，而今次澳門站的《Wild Wild Show in Macao》僅招待18歲以上女士入場。伍詠薇（伍姑娘）今天（15日）出席韓國猛男Show鼻祖「Wild Wild Show」澳門場預熱記者會，率先近距離接觸4位猛男，伍姑娘甫出場即「輕撫」姜天一的胸肌，正韓泉則以「公主抱」方式抱起伍姑娘。

韓國著名猛男騷《Wild Wild Show in Macao》，將於2025年4月19日假澳門威尼斯人金光會展D館舉行。（張祖銘攝）

4名成員「預熱」表演期間，脫去上衣大騷肌肉，又坐在伍姑娘的大腿上，還主動將伍姑娘的手放在他們的敏感部位，令現場氣氛熾熱高漲！伍姑娘的「氧氣罩」恐怕要重出江湖，被4位大隻Oppa包圍的她大呼心跳加速：「真的好Hot，玩得好開心及興奮，他們跳舞真的很好。近距離見到他們是最好的情人節禮物。我一直未有機會親身觀看《Wild WildShow》，非常期待4月的演出。好多朋友都托我買飛，會介紹更多朋友去欣賞《Wild Wild Show》。」

伍詠薇今天（15日）出席韓國猛男Show鼻祖「Wild Wild Show」澳門場預熱記者會。（張祖銘攝）

伍詠薇唔敢約袁詠儀睇韓國猛男騷

伍姑娘接受訪問時表示：「啱啱就同班韓國男仔一齊互動，係好開心。」被問到會否考慮邀請好友袁詠儀一起觀看演出時，她直言：「呢啲就唔敢啦！邊個鍾意過嚟睇，就叫埋邊個。」被問到是否害怕好友張智霖呷醋，她笑言：「呢啲唔夠膽答啦！都係人哋的家事，我自己就可以睇。」

伍詠薇唔夠膽叫袁詠儀睇猛男Show。（張祖銘攝）

伍詠薇有意開首次個人音樂會

被問到將會如何度過生日，她表示：「我幾年都冇搞生日啦！可能因為之前幾年都係疫情，其實我係一個宅女。我本身嘅性格都唔鍾意做搞手，其實我又唔係喜歡太熱鬧。」至於工作安排，她預告由三月份開始將會香港內地兩邊飛，並表示：「簽咗英皇娛樂之後其實都安排緊唔同類型嘅工作種類。」提到會否考慮再回歸樂壇，她說：「好多人叫我唱，其實未簽英皇娛樂啲人已經開始叫我唱返歌，我撞到好多圈中人同埋TVB嘅幕後人士，佢哋都話點解你唔唱歌，其實我唱得OK，英文歌都唱得幾好聽。」她坦言希望有機會開一個200位至300位觀眾的小型音樂會，並表示：「其實2017年嘅時候有人叫我搞演唱會，爭少少成功，但我覺得如果第一次搞嘢演唱會，想再要籌備好啲，真係點樣成個故事嘅形式去做一個表演出嚟，大家睇得係會有感覺，唔識得我都會覺得好好睇。」

伍詠薇現場與一眾猛男互動。（張祖銘攝）

關於《 Wild Wild Show 》

Wild Wild Show是來自韓國的超人氣音樂劇，是一場集歌舞、音樂於一體的視聽盛宴。音樂劇透過藝術及感性的表演，滿足女性幻想，是專為女性度身訂造的音樂劇。音樂劇描述一位女性在睡夢中的狂野之旅，由顏值和身材兼備的性感男演員演出，通過燈光、音效與舞蹈的緊密結合，加上精心設計的故事情節、多變的舞台場景及充滿張力的互動環節，呈現一場超強節奏感和視覺衝擊力的舞台表演。男演員們不僅外形俊朗、身材健美，更擁有出眾的舞蹈實力，無論是柔美靈動的現代舞，還是充滿活力的K-POP舞蹈，表現皆優秀出色。音樂劇其中一大看點是觀眾有機會上台與猛男近距離接觸，演員亦會落台與觀眾互動，營造熱烈火辣氣氛。

Wild Wild Show自2021年開演以來，在韓國受到熱烈追捧，成為遊客到訪首爾必看音樂劇。近年Wild Wild Show開始在世界各地進行巡迴演出，去年曾在香港舉行，還曾於東京、新加坡及台灣等地演出。Wild Wild Show in Macao

演出時間：2025 年 04 月 19 日（六）15:00 / 20:00

演出地點：澳門威尼斯人金光會展 D 館

門票售價：港幣 1688（特別互動區）/ 1288 / 888 / 588

公開售票：2025 年 2 月 17 日（一）中午 12:00 開始

售票平台：KLOOK/BOOKYAY/大麥