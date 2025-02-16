視帝嬌妻公開表白老公愛意吐槽一事好糟糕　曾遭父親反對兩人相戀

前日是一年一度的2月14情人節，不少圈中藝人名人都有趁此佳節與另一半放閃曬恩愛，陳凱琳便是其中一位。現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年在峇里島拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚生B，至今多年一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳經常都會於IG分享他們一家的生活點滴，更新近況。

鄭嘉穎與老婆陳凱琳。(IG圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎激吻放閃。(ig圖片)

陳凱琳與老公鄭嘉穎激吻放閃。(ig圖片)

昨晚她就分享了她與鄭嘉穎慶祝情人節的靚相，留言寫道：「遲來的情人節💘致我們，因為Rafa的生日也在同一天，看來我們需要延後我們的情人節計劃從現在開始......直到他找到女朋友。所以Grace我要大聲疾呼，獻給我一位善良的丈夫－鄭先生。 獻給討厭拍照的人 而且拍照也很糟糕…這對我來說顯然不是什麼大問題（還有我覺得這些年來你進步了）感謝您是我一生中最誠實、最值得信賴的人；你的行動勝於雄辯，你一次又一次地表達了你們對我們家人和我無條件的愛❤️ 寶貝情人節快樂。」表白了她對老公鄭嘉穎的愛意。陳凱琳當年與鄭嘉穎拍拖時，曾因為兩人年齡差距22年而遭到父親反對，但如今鄭嘉穎與岳父母關係十分好。

兩人十分恩愛。(ig圖片)

兩人十分恩愛。(ig圖片)

兩人十分恩愛。(ig圖片)

兩人十分恩愛。(ig圖片)

老公視覺下的陳凱琳。(ig圖片)

老公視覺下的陳凱琳。(ig圖片)

老公視覺下的陳凱琳。(ig圖片)

老公視覺下的陳凱琳。(ig圖片)

老公視覺下的陳凱琳。(ig圖片)

兩人十分恩愛。(ig圖片)

鄭嘉穎keep得好好。(ig圖片)