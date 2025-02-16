前TVB力捧小生曬恩愛曝光太太真實年齡　累愛妻受攻擊：以為50歲

現年40歲的陳自瑤緋聞前度蔡淇俊，自離巢TVB後，便轉往內地發展飲食生意，生意屢敗屢戰，後來他不再經營實體店，轉型當上網紅直播帶貨，而且為推廣自家的電商品牌，更租用4000呎辦公室，聘請了25名員工，早前賺得第一桶金，即請一班員工到韓國旅行，是非常豪氣的好老闆。此外，自爆已婚的蔡淇俊今年初更首次公開「蔡太」真身，雖然容貌和年齡惹來爭議，但拋下一句「餘生只愛你一人」，可謂冧到爆。日前適逢情人節，身為愛妻號的蔡淇俊當然有所表示，特意安排化妝師上門為太太扮靚，但曬恩愛竟自爆太太年齡，還連累對方被攻擊咁失策？

蔡淇俊當年曾備受無綫力捧！（VCG）

蔡淇俊自離巢TVB後，便轉往內地發展飲食生意，生意屢敗屢戰，後來他不再經營實體店，轉型當上網紅直播帶貨。（小紅書截圖）

蔡淇俊早前公司賺錢，即請一班員工去旅行，是十分難得的好老闆。（小紅書截圖）

蔡淇俊今年初更首次公開「蔡太」真身。(小紅書)

蔡淇俊日前在社交平台上載片段，分享他與太太另類慶祝情人節，影片開端，蔡太背著鏡頭在下廚，大曬賢淑一面，但蔡淇俊卻肉赤太太常煮飯，煮到雙手皺巴巴，叫對方情人節不要煮，出去吃，但蔡太就處處為老公省錢，覺得出去吃很貴。其後屋企突然響起門鈴聲，蔡太開門即嚇一跳，站在她眼前的竟然是兩位美妝美甲師，令她又驚又喜，原來這是蔡淇俊預先為太太安排的好驚喜。

蔡淇俊提議情人節出去吃飯慶祝，蔡太則為他省錢，非常賢淑。（小紅書截圖）

蔡淇俊肉赤太太常煮飯，煮到雙手皺巴巴。（小紅書截圖）

蔡淇俊炮製驚喜，安排了兩位美妝美甲師為太太扮靚。（小紅書截圖）

女王式享受。（小紅書截圖）

蔡太乖乖坐著享受女王級享受，蔡淇俊還取笑太太不用那麼緊張，放鬆一點。後者則坦言平時不習慣化妝。經過一身「改造」後，原本一身家庭主婦打扮的太太，弄了一頭長捲髮，戴著髮箍，身上則換了一條蔡淇俊早已為她選好的黑色長裙，非常省鏡。蔡太臉帶少少害羞地問：「靚唔靚呀？」身為老公的蔡淇俊激讚：「好靚啊！每日跟住我日捱夜捱，係時候要多啲打扮。」跟住他還騙太太入房，原來安排了一大束玫瑰花送給對方，冧到爆。蔡太感動說：「這是我過得最好的一個情人節！」

蔡淇俊還取笑太太不用那麼緊張，放鬆一點。（小紅書截圖）

蔡太表示平時不習慣化妝。（小紅書截圖）

改造後的蔡太明豔照人。（小紅書截圖）

蔡淇俊大讚老婆靚。（小紅書截圖）

蔡淇俊在影片下寫道：「很多人說我老婆顯老，其實她今年也40歲了，雖然我們在一起很多年了，但是少女該有的儀式感一樣也不能少#夫妻日常 #情人節」。沒料，蔡淇俊今次曬恩愛大方公開太太真實年齡，竟連累愛妻受到網民攻擊，有嘴賤網民留言說：「40？我以為50」、「看上去像50」、「50歲我覺得就誇張啲，睇上去45歲～47歲左右」，不過更多是讚蔡淇俊寵愛妻：「好幸福啊你老婆，看到開心兩個字在臉上」、「男的是暖男，這種男性格最有魅力」、「係人夫學習嘅榜樣」等，也有人大讚蔡太面相好，是旺夫相。

驚喜一浪接一浪。（小紅書截圖）

蔡太好感動。（小紅書截圖）

sweet到爆！（小紅書截圖）

恩愛！（小紅書截圖）

蔡淇俊公開太太真實年齡。（小紅書截圖）

連累太太被攻擊。（小紅書截圖）