女神配對計劃｜童顏女神加入　關嘉敏Dry足三年李芷晴要長期拍拖

近年世界各地的戀愛綜藝節目（戀綜）大熱，日前網上流出一份TVB籌劃戀愛真人實境節目的廣告文案，詳細介紹該節目，並希望爭取各種產品及服務贊助商支持。節目的「女神陣容」當時已在網上引起不少迴響，今日（16日）TVB正式公布節目女神名單，不過就同之前所講的有所出入，戴祖儀OUT，由另一位「童顏女神」補上！



正式公布的名單，並冇之前所講的長腿「歌唱女神」戴祖儀。（IG@joeythyee）

鑑於「香港女生找男朋友難，女神級藝人要找男朋友難上加難」，無綫即將開拍一個名為《女神配對計劃》（暫名）的戀愛綜藝真人騷，號召全台堅稱現時單身的女神級藝人，加入配對計劃公開招攬追求者，廣邀全港、甚至全球自覺有條件有膽色的男士加入追女神行列，報名詳情將於明日舉行的記者會，而各位女神的理想對象及擇偶條件，亦會於記者會上公布，及於無綫官方網站稍後作詳細公布！

梁敏巧日前出席TVB另一節目錄影時，已透露好期待參加戀綜，可以「攞正牌溝仔」。（資料圖片）

今日無綫正式公布五大參與配對計劃的女神名單，分別是（排名不分先後）「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman），以及「童顏女神」羅毓儀（Yuki）。除了公布參與配對計劃女神名單，大會還公布了五大女神的基本個人資料及戀愛特點，就連近期熱爆的MBTI都包括在內，務求令大眾對五大女神有更全面及深入了解。

「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）

「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie）

「扮嘢女神」關嘉敏（Carman）

「童顏女神」羅毓儀（Yuki）

五大女神中，梁敏巧、葉蒨文及關嘉敏均屬E人，李芷晴及羅毓儀則屬I人，相信五位加起來玩戀綜一定相當有火花。觀乎五位女神的個人Profile，單身最長時間的是關嘉敏，整整長達三年，而關嘉敏的戀愛特點亦相當非女性化，原來當看到男性脆弱一面時，關嘉敏竟然會萌生保護對方的念頭，聽落十分「女漢子」。而單身時間最短的女神為李芷晴，自封「戀愛腦」的芷晴，一般單身時間不會超過數個月，她的戀愛特點亦寫明自己「單身時間好短」；芷晴另一特點，是擅長及嗜好相當多元，除了會中國舞、Fine Arts及畫畫，就連易經塔羅亦涉獵得到。

關嘉敏自爆因「女漢子」個性Dry足3年。

李芷晴則戀愛腦，不能忍受太長時間的空窗期，所以單身時間好短。

其他較為有趣的發現，是「東張女神」梁敏巧雖然做《東張》見慣不少大場面，但原來內心亦有脆弱一面，並坦言成為「東張女神」後，反而戒心變重，並覺得入行後很難找到可靠的男朋友，心路歷程看來相當複雜。外表可愛的羅毓儀，拍拖最怕悶之餘，亦同樣欠缺安全感；而之前在風水節目中被批古靈精怪又矛盾的葉蒨文，原來戀愛特點亦相當矛盾，竟然是「獨立得嚟好黐人」，相信要成為其另一半，必須具備一定靈活度！

梁敏巧成為「東張女神」後反而戒心變重。

除了五大女神，節目還有有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob）擔任主持，為5位女神公開招親，另外製作組還會額外安排5位身份特殊的藝人，為節目執行特別任務，密切留意稍後官方公布的進一步詳情。

女神Profile

關嘉敏Carman

星座：處女座

身高：174cm

MBTI：ESFJ

單身時間：3年

戀愛特點：如果見到個男仔脆弱嘅一面，會想保護佢

擅長及嗜好：跳唱、演戲、打機、扮嘢、跑馬拉松

李芷晴Stephanie

星座：水瓶座

身高：173cm

MBTI：INFP

單身時間：幾個月

戀愛特點：戀愛腦，單身時間好短

擅長及嗜好：主持、演戲、畫畫、易經塔羅、中國舞、Fine Arts

葉蒨文Sophie

星座：天蠍座

身高：166cm

MBTI：ENFP

單身時間：8個月

戀愛特點：獨立得嚟好黐人

擅長及嗜好：主持、演戲、打機、Board Game、貓奴、中國舞

梁敏巧 Maggie

星座：雙子座

身高：171cm

MBTI：ENFP

單身時間：半年

戀愛特點：認為入行後難找到可靠男朋友，因為做咗「東張女神」戒心重咗

擅長及嗜好：主持、演戲、Food Lover、運動、健身、瑜伽導師、音樂演奏文憑

羅毓儀 Yuki

星座：雙子座

身高：156cm

MBTI：INFP

單身時間：1年

戀愛特點：缺乏安全感、怕悶

擅長及嗜好：演戲、唱歌、動漫、夾Band、Cosplay