70歲綠葉王被指隱形富豪擁獨立屋豪宅　為流量竟淪落到踎街揸兜？

現年70歲的李國麟，近年長駐內地發展網紅事業，由最初帶貨量極低，被外界封為「最慘帶貨明星」，到之後明白玩法知道流量的重要性，李國麟懶理被指放下身段，賣過衛生巾、飲過溫泉水、又食過「牛屎」火鍋和「狗屎」糖，正當網民為這位公認好戲之人淪為小丑心痛，感嘆尊嚴何價之際，他卻樂在其中，不斷尋求突破底線，成功殺出一條「財路」，早已在福州開公司做老板，撈得風山水起。雖然如此，但李國麟依然用心經營其社交平台，最近為了流量竟淪落到要踎街揸兜？

李國麟現時專注在內地發展，非常受歡迎。（微博@李國麟）

李國麟近年成功轉型做網紅。（小紅書）

早前網上流傳港星內地商演價，約5萬人民幣左右就請到李國麟，網民讚是物超所值。（小紅書圖片）

李國麟早已在福州開公司做老板。（小紅書）

近日在社交平台有一段李國麟在街邊拿著飯兜吃東西的影片，感覺潦倒，令人心酸。再細心看，原來只是李國麟日前遊覽桂林，品嚐當地出名的桂林米粉拍片跟大家分享。片中他帶大家走進一間地道桂林米粉店，見到眼前美食垂涎三尺，但由於舖內沒有位置了，李國麟只能與友人「踎」在外面吃，但他一點都不介意，還大啖大啖地吃，吃得相當滋味，但就被網民踢爆裡面還有很多位置，有網民笑說：「蹲下來吃更接地氣」；但更多人費解此舉動：「沒座位？我會選擇站著吃」、「蹲著好難受」、「打包回家吃吧，打死也不要蹲著吃」，就連內地網民也直言：「廣西人不蹲吃」、「可是我們並不蹲着吃啊」、「明顯就是為了博流量」，可見李國麟為流量真的豁出去！

李國麟近日拍片去吃桂林米粉。（小紅書截圖）

李國麟見到眼前美食垂涎三尺。（小紅書截圖）

自己倒湯。（小紅書截圖）

因為店裡沒有位置，李國麟和友人蹲在外面吃，但被網民發現其實裡面還有很多位置。（小紅書截圖）

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入行多年的李國麟，出了拍過多套膾炙人口的經典劇集外，更是圈中的隱形富豪，早前他回港過年，在小紅書拍片曝光其獨立屋的內外全貌，片中所見，李國麟屋企裝修十分雅緻，以米白為主色，並用了雲石作牆身及地磚。複式大宅的樓底相當高，客廳亦很寬敞，裝有水晶吊燈及超大電視，有個半開放式廚房。屋內還有不少農曆新年掛飾，客廳落地玻璃望出外面有一個大花園，屋內外種滿不同植物，此外還有網民發現李國麟除了揸Benz外，停車場還泊了另一部保時捷，相當猛料。但李國麟向來保持低調作風，曾表示自己的家不是甚麼豪宅，是一個充滿愛的地方。

李國麟早前回港過年。（小紅書）

豪宅裝潢曝光，樓底高，裝修十分雅緻，。（小紅書）

網民還發現至少兩架名車。（小紅書）

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