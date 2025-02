現年43歲的無綫小生楊明自2020年因不小心駕駛罪成被判入獄18天,出獄後獲TVB安排參演皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》,可惜人氣大不如前!女友莊思明(Lisa)陪伴楊明走過低谷,不離不棄,認定楊明非君不嫁,愛得甜蜜。

Lisa曾曬出與楊明的AI婚紗照放閃。(ig圖片)

莊思明本月生日,與楊明及一班好友慶生。莊思明分享照片,場地布滿粉紅色氣球,盡顯莊思明少女心。莊思明捧住寫上「LISA 豬豬 HAPPY BIRTHDAY」的生日蛋糕,看來是楊明送的驚喜。莊思明發文多謝男友:「我們一起渡過的第九個生日 Thank you my love!」

莊思明獲甜喊「豬豬」慶生。(IG圖片)

