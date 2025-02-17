失婚女歌手跑勻三廟求姻緣自爆男女通殺　一拜完月老正緣就出現？

方皓玟（小明）2021年宣布與日籍老公安田慎悟離婚，獨力撫養囝囝安田龍加，不過她過往都曾表示過對新戀情無任歡迎，以講笑方式宣布徵友，又分享擇偶條件。而日前她更是非常進取，連跑幾間廟求姻緣，似乎好恨拍拖。

方皓玟2021年宣布與日籍老公結束4年婚姻。（IG@charmainefong）

小明日前走勻三站求姻緣，先去慈雲山拜姻緣石，再去黃大仙拜月老，最後去林村許願樹許願。她行幾百級樓梯上慈雲山姻緣石，祈求冰鮮、新鮮都冇所謂，她拜完後躺在大石上，腦海中就浮現出一個對象的樣子，她透露自己跟這個人合作過，但連番講「無可能㗎！佢唔會鍾意我呢type！」又自爆自己都不會喜歡對方：「我食咗幾年齋都唔會咁飢餓。」至於對方是誰，小明就未有開名，透露對方好識講嘢、成日揸咪。

她行幾百級樓梯上慈雲山姻緣石，對於「小鮮肉」與否，她祈求冰鮮、新鮮都冇所謂。（IG@charmainefong）

誠心綁上紅繩。（IG@charmainefong）

她按傳統躺在大石上，腦海隨即浮現了一位男士的樣子，但她直呼：「無可能！」（IG@charmainefong）

方皓玟拒透露對方是誰，只說對方好識講嘢、成日揸咪。（IG@charmainefong）

她直言：「我食咗幾年齋都唔會咁飢餓。」落晒閘！（IG@charmainefong）

第二站她去到黃大山祠拜月老，結手印時非常棘手，幾乎抽筋。之後她做足摸金童、勾紅繩等步驟，坦言男女通殺：「遇到一個對的人重要太多喇，男女都求，希望可以求到一個好有愛嘅感覺嘅對象。」方皓玟在廟內都有被粉絲認出，但最神奇的是她一拜完就遇到打機達人「達哥」，並即場交換電話，令人不禁懷疑達哥會否就是月老派來的正緣，網民皆表示：「緣份嘅野話嚟就嚟」、「達哥就係你嘅姻緣🤣」

第二站她去到黃大山祠拜月老，被不少善信認出。（IG@charmainefong）

方皓玟做足步驟，但結手印時就差點抽筋。（IG@charmainefong）

方皓玟分享愛情觀：「遇到一個對的人重要太多喇，男女都求，希望可以求到一個好有愛嘅感覺嘅對象。」（IG@charmainefong）

一拜完月老竟撞到達哥，更當場交換電話，令人聯想對方會否就是她的「正緣」。（IG@charmainefong）

最後一站她去林村許願樹拋寶牒，原本她還取笑其他善信拋不中，不過就連她自己也未能一擊即中，要拋完再拋，被工作人員笑返轉頭。而粉絲都祝福小明可以早日找到如意郎君！

搭車去林村期間，小明再次澄清冇患厭食症。（IG@charmainefong）

她還取笑其他善信拋不中寶牒上許願樹。（IG@charmainefong）