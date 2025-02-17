前TVB逾億身家小生與胡楓飯聚　獲舞王修大讚舞技大灣區第一

上月迎來93歲生日的胡楓（修哥）個性親和，圈外、圈內人緣極好。日前修哥表妹蘇嘉怡生日請食飯，修哥與一眾好友一起出席祝賀，順道慶祝元宵節。適逢當晚席上位位都是「舞」林高手，近年積極經營小紅書的修哥，當然不放過拍片的機會，當中有位前TVB小生更獲修哥大讚舞技是大灣區No.1，究竟是誰得到殿堂級「舞王修」如此高度讚賞呢？

修哥元宵節為表妹慶祝生日。（小紅書截圖）

同場還有「送水輝」許家傑。（小紅書截圖）

還有陳曼娜，大家吃得非常開心。（小紅書截圖）

修哥近年積極經營他的社交平台「修哥萬花筒」，可謂去到邊拍到邊，加上修哥的江湖地位，訪問到不少巨星，就連影帝梁朝偉都要給面子，故深受網民喜愛。近日修哥又有新片分享，並寫道：「好開心啊，今日我的表妹蘇嘉怡又請我們吃大餐啦！今日來的人，個個都是舞林高手來的！另外祝大家元宵節快樂！祝嘉怡表妹生日快樂！」

修哥非常精靈。（小紅書截圖）

大膽到連修哥都敢拒絕。（小紅書截圖）

修哥還拍下「證據」，原來是謝天華。（小紅書截圖）

影片所見，當晚叫滿全圍精美菜式，更特別為修哥蒸了一條他最愛的「瓜子斑」，大家吃得相當開心、盡興。修哥介紹表妹是拉丁舞老師，同場還有陳曼娜、「送水輝」許家傑和林子超等跳得之人。而有一位，修哥更用特別嘉賓來稱呼，他笑說：「我以前想同佢傾偈，佢都唔同我傾㗎，陳淑芬生日嗰日，我見到佢話Laughing傾兩句，佢都話唔得閒呀、唔得閒，我要趕住去澳門呀！」而且更公開視頻「證據」。

搞到謝天華鬼咁尷尬。（小紅書截圖）

修哥連番攻擊。（小紅書截圖）

謝天華有點招架不住。（小紅書截圖）

謝天華被狂笠高帽。（小紅書截圖）

原來這個大膽拒絕修哥的人就是謝天華，修哥表示：「我知道你喺內地非常非常之有名。」現場起哄叫謝天華快點謝罪，精靈的修哥見謝天華一臉難為情，再加幾分肉緊：「內地緊要過香港好多，係咪呀？」許家傑幫口說：「香港紅就不在話下，但可以紅到去內地，真系非常之犀利。」謝天華即時謙稱：「以上呢四位人士講嘅嘢，信一半好了，信一半夠㗎啦！」

謝天華面露尷尬，笑指信一半就夠。（小紅書截圖）

謝天華還擊自己學跳舞是受修哥影響。（小紅書截圖）

修哥大讚謝天華舞技。（小紅書截圖）

讚謝天華舞技大灣區來說是No.1。（小紅書截圖）

讚謝天華舞技大灣區來說是No.1。（小紅書截圖）

修哥續言：「信一半都已經好犀利㗎啦，信曬就不得了，成個內地全部都係佢㗎啦。」天華即轉移話題，自言為什麼會跳舞，就是因為從小看修哥跳舞，「點解呢個人跳舞勁過Michael Jackson嘅？咁我就的起心肝學跳舞。」修哥當然也不甘示弱：「老實講呀，佢跳舞呀，大灣區嚟講，佢No.1呀！」兩人你一言我一語互笠高帽，非常搞笑。

謝天華在TVB是舞蹈員出身。（視覺中國）

謝天華與郭富城是無綫舞蹈員訓練班同學。（視覺中國）

現年57歲的謝天華除了好戲外，舞技亦相當精湛，當年中五畢業後隨即報讀第2期無綫電視舞蹈員訓練班，與天王郭富城為同學，其後由舞蹈員跳到成為劇集男主角，演過多套受歡迎劇集，當中最經典一定是他在劇集《神鎗狙擊》一幕單手攀石傾電話，以及《學警狙擊》梁笑棠（Laughing哥）一角，後者更令他奪得「最佳男配角」，攀上事業高峰。

《學警狙擊》梁笑棠（Laughing哥）一角，令謝天華奪得「最佳男配角」，攀上事業高峰。（《學警狙擊》截圖）

謝天華於《萬千星輝頒獎典禮2009》憑《學警狙擊》梁笑棠（Laughing哥）一角奪得「最佳男配角」。（視覺中國）

近10年，謝天華將工作重心移至內地，電影、劇集、網劇、商演，以至登台騷，瓣數多多。此外，他又與張智霖、陳小春、梁漢文及林曉峰幾位好兄弟打著「大灣仔哥哥」牌頭，拍攝多個綜藝節目，大受歡迎，在內地可謂撈得風生水起；之前有指謝天華已擁過億身家，早在2015年更與太太聯名購入現時市值約半億的大坑複式豪宅，相當叠水。

「大灣仔」這個牌頭，令謝天華等人在內地撈得風生水起。（微博@大灣仔的夜）