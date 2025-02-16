東張西望｜事主取消辦移民追中介退款：款會還嘅，但我哋未有時間

TVB節目《東張西望》今日（16日）講到收到事主林小姐（化名）的報料，指在網上找到一間移民中介，事後不成功，但中介遲遲不肯退款。即使林小姐已經從小額錢債審裁處勝出，但中介依然一拖再拖，至今已逾年多，都未有打算退款。

事主指在網上找到一間移民中介，事後不成功，但中介遲遲不肯退款。(節目截圖)

即使事主已經從小額錢債審裁處勝出，但中介依然一拖再拖。(節目截圖)

林小姐於網上見到中介得到不少褒獎，所以決定用它為女兒安排到加國讀書。林小姐表示：「40000加幣讀兩年，分兩期畀，第一期18000加幣，簽到證再畀嗰22000。」林小姐放手讓移民中介去處理，前年8月已經付了第一期的費用。

林小姐事主於網上見到中介得到不少褒獎，所以決定用它為女兒安排到加國讀書。(節目截圖)

事主林小姐放手讓移民中介去處理，前年8月已經付了第一期的費用。(節目截圖)

中介一拖再拖，後來向林小姐表示簽證無法發出：「佢就話移民局話我個女移民傾向重，所以我覺得好奇怪，咁我哋畀錢去做呢樣嘢，佢加拿大政府就係想畀學生去移民嘛，點解佢會攞呢個理由拒絕。」當第一次簽證被拒後，中介指會再次申請，最後建議林小姐轉另一間學校兼再交留位費。

中介一拖再拖，後來向林小姐表示簽證無法發出。(節目截圖)

當第一次簽證被拒後，中介指會再次申請，最後建議林小姐轉另一間學校兼再交留位費。(節目截圖)

經過一番擾攘，林小姐表示女兒已經不想去加國升學，去年7月已經跟中介表示取消計劃，要求退款。根據合約，中介於14天內把款項退回：「佢就話退返11000加紙，咁我哋梗係問佢點解啦，唔係話退12000咩，佢就話嗰1000加紙係攞嚟做簽證用咗，話依家只可以退11000。」當然14天後事主仍未收到該筆款項，於是就問中介，中介表示因為太多人被拒簽，所以不能即時退回款項。林小姐指追了很久中介才退回第一期的款項2000加幣，之後多番催促後再退回1500加幣，之後就一直收不到其他款項。林小姐事主去年11月經小額錢債審裁處追討退款，事後法官判事主勝訴，中介需退回46000多元予林小姐事主，但一直都收不到款項。

經過一番擾攘，林小姐表示女兒已經不想去加國升學，去年7月已經跟中介表示取消計劃，要求退款。(節目截圖)

林小姐去年11月經小額錢債審裁處追討退款，事後法官判事主勝訴，中介需退回46000多元予林小姐事主，但一直都收不到款項。(節目截圖)

節目組陪同林小姐到中介查詢，事主問中介公司負責人什麼時候可以退款，但中介公司就推搪說：「暫時未有安排。」而主持王汛文立即反問負責人：「有冇話打算幾時還？其實都判決咗。」負責人：「判咗我哋都會還嘅，但係要安排個時間，但我哋未有時間。」王汛文：「大概安排要幾耐？」負責人：「唔知！（點解會唔知？）係唔知㗎啦！公司所有還款都係會還嘅，不過未有時間。」

節目組陪同事主林小姐到中介查詢，事主問中介公司負責人什麼時候可以退款，但中介公司就推搪林小姐。(節目截圖)

中介公司負責人向林小姐說未有時間還。(節目截圖)

負責人一推再推，再被問多幾次，他就表示：「有錢就會還！」被問到時間時，他直接了當表示：「唔知㗎！」王汛文問他覺得合理時間時，他笑指：「冇所謂。（你冇所謂咁我哋日日上嚟，你又覺得OK？）冇問題，你可以日日上嚟。」二人來來回回都是圍繞著這個問題，而中介公司亦不斷推搪，事主表示最後應該會找執達吏清盤，誓要追回自己的款項。

負責人一推再推，再被問多幾次，就表示有錢就會還。(節目截圖)