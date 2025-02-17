180天重啟計劃劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《180天重啟計劃》陸劇又名(180天陪產計劃.)，改編自同名小説。有韓家女、蘇淩子作為編劇，李漠為執導，由周雨彤、吳越領銜主演的一套以現代家庭喜劇為題材的電視劇。周雨彤在這部劇一人分飾兩角，搭擋老戲骨吳越，題材新穎有趣，加上片頭以漫畫風引入，十分特別！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

180天重启计划@Weibo

《180天重啟計劃》｜電視劇情大綱

28歲的顧雲蘇（周雨彤 飾）在經歷了失戀失業的雙重打擊後，感到前途渺茫，失去人生方向，於是決定放飛自我，回家投靠母親吳儷梅（吳越 飾）暫時度日。原本打算依賴母親的顧雲蘇，卻萬萬沒料到年近五十的母親竟然在閃婚後迅速懷上二胎，她突然之間成為了高齡產婦的貼身看護！吳儷梅年輕時與丈夫（韓東君 飾）離婚，獨自撫養女兒，辛勞地打三份工來扶養顧雲蘇，到後來遇見了李建雄（耿樂 飾）重新組建幸福的家庭。顧雲蘇與母親、不熟悉的繼父和無血緣的弟弟住在同一個家，上演哭笑不得卻又溫馨的親情故事。

在180日的陪產日子中，顧雲蘇相識了母親的主治醫生徐文斌，二人從最初的歡喜冤家漸漸成為彼此的心靈伴侶。顧雲蘇也開始深刻體會到對母親的依賴與珍惜，而吳儷梅則感受到女兒的溫暖和真摯，這一家人從一開始看不順眼，母女之間充滿「火藥味」，到最後顧雲蘇在溫暖的親情和甜蜜的愛情中，迎接家庭的新成員，同時找到了事業和生活的新方向。

《180天重啟計劃》播出時間｜最新追劇日曆

《180天重啟計劃》電視劇幾時播?《180天重啟計劃》一共有27集，由湖南衛視、芒果TV播放，2月17日20：00起，會員不斷更，SVIP每日搶先看1集；2月19日20：00起，由而非會員就由湖南衛視播出。

《180天重啟計劃》｜演員人物關係圖

180天重启计划@Weibo

《180天重啟計劃》｜演員

周雨彤 飾 顧雲蘇

失戀失業，打算投靠母親，但竟然做了180日的陪產看護

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吳越 飾 吳儷梅

顧雲蘇母親，年近五十再婚後懷上二胎

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劉暢 飾 徐文斌

吳儷梅顧雲蘇母親的主治醫生，與顧雲蘇不打不相識，成為伴侶

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耿樂 飾 李建雄

顧雲蘇母親的再婚對象