中年好聲音3｜「重炮手」繼陳芷盈再奪超高97分　獲評審一致讚好

TVB真人騷節目《中年好聲音3》昨日（16日）播出20強淘汰戰，將在24強中淘汰4名參賽者。24位參賽者將分成4組進行上、下回合搶分對決，當中曹越《飄洋過海來看你》VS劉洋《我是一隻小小鳥》的比賽甚有睇頭。劉洋更繼陳芷盈後在比賽中奪得97分超高分數，而評審團中更有2人給予他滿分，分別是張佳添及黎瑞恩。

當中曹越《飄洋過海來看你》VS劉洋《我是一隻小小鳥》的比賽甚有睇頭。(節目截圖)

劉洋更繼陳芷盈後在比賽中奪得97分超高分數。(節目截圖)

有「重炮手」之稱的劉洋豐富感情地唱出《我是一隻小小鳥》，炸裂舞台，得到評審團一致的讚好，更得到超高的97分。評審都認為劉洋很適合唱這一首歌，而且是超高水準輸出。劉洋表示這首歌是在表達他的一個狀態：「我想要飛得更高！」

有「重炮手」之稱的劉洋豐富感情地唱出《我是一隻小小鳥》，炸裂舞台。(節目截圖)

評審都認為劉洋很適合唱這一首歌，而且是超高水準輸出。(節目截圖)

肥媽表示很喜歡他的唱法：「畀我哋聽係感覺到佢個感情，真係由一個地上嘅雀仔飛到去變成一隻大嘅鷹。」黎瑞恩則指：「我頭先唔覺得係一個比賽，係一個表演啊！佢做到一個說唱嘅感覺啊。」張佳添表示劉洋已經把這首歌變成他自己的：「呢個係你嘅版本，完全係劉洋版本嘅《我是一隻小小鳥》。呢首歌係一首好需要技巧嘅歌，但你唔畀我覺得你炫耀緊你嘅技巧，一路喺度畀驚喜我。」周國豐就覺得《我是一隻小小鳥》跟劉洋很配：「一路我哋都係太擔心你會太爆，爆到係冇咗個美感，但今日成件事你好沉澱，你亦都懂得樣去收歛，將個層次一路一路咁舖出嚟嘅時候，你唔係唱緊一首情歌，而係你嘅人生。」

劉洋得到評審團一致的讚好。(節目截圖)

劉洋得到評審團一致的讚好。(節目截圖)

結果出來曹越的《飄洋過海來看你》奪得90分，而劉洋的《我是一隻小小鳥》則奪得97分，曹越雖敗猶榮。

結果出來曹越的《飄洋過海來看你》奪得90分。(節目截圖)