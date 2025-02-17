TVB吸金視帝廣州被偶遇網民列3大優點　激讚真人後生過上鏡似40歲

現年53歲的兩屆「視帝」陳豪個性平易近人，除了在螢幕前有極佳觀眾緣外，私下也非常親民，每次被捕獲索合照，都有求必應，一點架子都沒有，故深受觀眾和網民。近日陳豪現身廣州被網民偶遇，其親切舉動再次獲得認證，網民不但列出陳豪三大優點，還激讚他帥氣十足，真人後生過上鏡。

陳豪去憑電視劇《破毒強人》 中「文華」一角第二次奪得視帝。（IG@moses_chan_）

陳豪一家五口，美滿幸福且高顏值。（IG@aimeechan_official）

同時陳豪努力經營其咖啡生意。（IG@moses_chan_）

有網民近日在社交平台分享在廣州一間網紅咖啡店外偶遇陳豪的影片，並大讚這位視帝帥氣、超好和友好，樓主以「偶遇TVB明星陳豪」為題，寫道：「本人更帥氣，超好，路人合照都很友好」。片中身穿一身黑色休閒西裝打扮的陳豪，帥氣地坐在咖啡店外的長凳上，認真與工作人員溝通，疑在拍攝節目。期間有不少途人在拍片、拍照，陳豪也任影唔嬲，又不時用眼神去回應對方，如此識做，難怪那麼受歡迎。

陳豪在廣州一間網紅咖啡店外被偶遇。（小紅書截圖）

任影唔嬲。（小紅書截圖）

真人獲網民讚很帥氣。（小紅書截圖）

有網民大讚陳豪：「好帥啊 臉好小」，樓主回覆：「對啊，本人更年輕啊哈」，該網民認同說：「最多四十」。另外，也有不少廣州市民成功偶遇陳豪，大讚他：「真人又高又瘦又靚仔，真人真係超nice 太激動了 仲對我笑 脑袋一片空白哈哈哈」，可見陳豪在內地人氣極高。

網民大讚真人又高又瘦又靚仔。（小紅書截圖）

而且還超nice。（小紅書截圖）

笑容滿面。（小紅書截圖）

除了人好、戲好外，陳豪也是圈中模範好老公、好爸爸，他與港姐冠軍老婆陳茵媺2013年結婚，婚後育有11歲大仔Aiden、9歲二仔Nathan及8歲細女Camilla。雖然屋企多了小朋友，但陳豪從沒因此冷落太太，對對方如公主般寵愛，至今結婚11年依然恩愛如昔。同時，陳豪也努力工作養家，除了拍劇之外，還積極經營自己咖啡生意，搞得有聲有色。

陳豪是圈中模範好老公、好爸爸。（IG@aimeechan_official）

陳豪兩公婆放閃。(IG圖片)

此外，陳豪向來都是無綫吸金王，他形象正面、健康，深受客戶喜愛接廣告接到手軟，一早被指年賺三千萬，吸金視帝當之無愧。陳豪曾在接受《香港01》時分享吸金秘訣，他說：「我成日都講，唔係淨係拍廣告或者做演員，有時係做人態度，拍戲同現實生活係分唔開。做一個咩嘅人，（有個）點樣嘅思維會好影響下一代。點樣去教育下一代唔會太多無謂思想，花巧嘢。有理想有夢想係好，但係一定要去實行，單單去夢想嗰個只係一個夢。就正如做藝人，一定要把持到自己，將自己嘅光帶出嚟，俾人知係係邊個，愈透明愈好，咁觀眾先會接受你。」

陳豪向來都是無綫吸金王。（IG@moses_chan_）