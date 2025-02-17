衛詩雅40歲升任人妻！　醫生老公社交網起底追看一大堆圈中美女

衛詩雅和拍拖兩年半的醫生男友周祉安結婚，日前兩人在半山一間教堂舉行婚禮並於晚上在金鐘一間五星級酒店設宴。衛詩雅當日的華麗造型，及出席的賓客自然是焦點所在，但衛詩雅老公周祉安的身份也引起了網民的好奇心。

衛詩雅和拍拖兩年半的周祉安結婚。（資料圖片）

衛詩雅和拍拖兩年半的周祉安結婚。（資料圖片）

其實網上也不難搵到周祉安的相關資料，事關周祉安擁有一個個人網頁，打開一看就會見到他列出自己診所的服務內容，在中環開設了一間皮膚科醫美診所，亦包括一般醫療諮詢、健康檢查、疫苗接種等，也列出香港大學家庭醫學及基層醫療學系名譽臨床助理教授 資格。除此之外，周祉安醫生似乎也是一名高材生，除了是香港大學內外全科醫學士外，也擁有香港大學醫學內科診斷及治療深造文憑、倫敦大學臨床皮膚學深造文憑、倫敦大學臨床皮膚學深造文憑、悉尼大學兒科文憑等9個專業資格。

衛詩雅老公周祉安在中環開皮膚科診所，仲有個人網頁介紹。（截圖）

衛詩雅老公周祉安擁多個專業資格。（截圖）

從他的個人社交平台上觀察，其實衛詩雅的老公周祉安的生活也頗為簡單，除了分享一些出席醫學飯聚、會議之外，也分享了不少與衛詩雅的合照，還有不少愛犬的照片。值得一提的是，他在社交平台上總共追蹤了1778個人，其中也不乏圈中美女，除了太太衛詩雅外，還有陳嘉倩、陳欣妍、 陳詩欣、沈殷怡、吳若希、鄺潔楹、王卓淇、裕美、戴祖儀、伍樂怡、湯 洛 雯、沙律、朱智賢、松岡李那、蔡嘉欣、廖子妤、胡定欣、梁詠琪、林夏薇、李蔓瑩、周嘉儀、陳自瑤等等等，相當之壯觀。