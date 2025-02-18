FIESTER翻唱《愛情當入樽》嚴重「炒車」　主唱曾諗過「收檔」

FIESTER去年在Chill Club頒獎禮上翻唱《愛情當入樽》出事而令大家認識。

獨立女子樂隊FIESTER去年在Chill Club頒獎禮上，因翻唱《愛情當入樽》「炒車」而獲得關注，日前推出新歌《散樂之前》，Alison坦言「唱live炒車」後深受打擊，一度考慮放棄：「當時都唔開心，質疑將重型音樂元素放落廣東歌嘅初衷，同埋大家都大個工作都開始穩定，成員都開始組織家庭，有諗過『收檔』唔夾band，但最後作咗呢一首歌《散落之前》，反問自己想點，原來個答案就係想繼續唱落去。（仲敢唔敢live唱《愛情當入樽》？）唱！好似好自虐，成件事百感交集！」

繼續自資出歌。

受到網民熱烈「關注」，由曲風到隊友外貌都被批評，但六女堅持自資出歌，更負傷拍攝MV：「以前一定想多啲人聽自己嘅歌，而家會話有得夾band已經好開心，學懂默默做腳踏實地，唔好講太多！呢首歌MV拍攝前一晚，本身份工要OT到凌晨三點，但兩個鐘後就要埋位拍，一唔小心就扭親條腰，頂硬上拍咗24小時先完成，好在老闆體諒叫我慢慢休息。」

主音Alison蘇嘉齊

主音Alison蘇嘉齊更直言自資推新歌純為追夢：「樂隊上我係主要負責唱歌、填詞，依家喺製作公司返工儲錢，我哋每次都要夾翻一個月人工去做歌。因為曲風同商業性嘅因素，應該冇唱片公司會考慮簽我哋，唯有靠自己追夢，邊做邊學 。」