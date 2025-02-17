前少女偶像變富貴人妻　曬三代同堂合照全家凍齡

現年45歲，在馬來西亞出生、新加坡成長的黃婉君（Rosanne），於2002年與胞妹黃婉佩（Race）組成二人女子組合2R出道，於千禧年代曾風靡一時囊括多個新人獎。兩姐妹早已成人妻過闊太生活，黃婉君趁新春與家人共聚，分享高顏值三代同堂合照。



黃婉君（Rosanne），於2002年與胞妹黃婉佩（Race）組成二人女子組合2R出道。（網上圖片）

Rosanne有個幸福家庭。（Instagram@rosannewong）

Rosanne在2009年與牙醫男友白恩庭（Derek）於新加坡結婚，現時已是兩子之母。（IG@rosannewong）

Rosanne完全不輸時下年輕女明星。（rosannewong＠IG）

黃婉君與混血牙醫老公Derek及一對兒子，返回新加坡與家人慶祝農曆新年，食象徵長壽的長壽雞麵線、齊齊撈起祈求新一年風山水起，現場更有醒獅表演相當大堆頭。黃婉君更分享三代同堂全家福，2R兩姐妹固然Keep得好，連黃爸爸黃媽媽都相當凍齡年輕﹗

黃婉君（Rosanne）返新加坡與家人過年。（IG：@rosannewong）

黃婉君（Rosanne）返新加坡與家人過年。（IG：@rosannewong）

黃婉君（Rosanne）返新加坡與家人過年。（IG：@rosannewong）

黃婉君（Rosanne）返新加坡與家人過年。（IG：@rosannewong）

黃婉君留言：「在新加坡與摯愛的家人和朋友共慶農曆新年，心中滿溢喜悅，尤其是有父母在身旁，延續我們珍視的春節傳統。今年，我和母親為團圓午餐準備了一場豐盛的節日盛宴，孩子們也參與其中，幫忙並學習這些習俗的意義。回家過年（年味）是為了讓身邊的人感受到快樂，讓他們體會到節日的溫暖。」

黃婉君（Rosanne）一家都相當凍齡。（IG：@rosannewong）

黃婉君（Rosanne）一家都相當凍齡。（IG：@rosannewong）

黃婉君（Rosanne）一家都相當凍齡。（IG：@rosannewong）

黃婉君（Rosanne）一家都相當凍齡。（IG：@rosannewong）

黃婉君（Rosanne）一家都相當凍齡。（IG：@rosannewong）