前TVB凍齡小生分享愛情觀被批乸型　情場上身經百戰兩譜父女戀

62歲的林韋辰無綫訓練班出身，其後過檔亞洲電視，曾是亞視一哥，拍過《再見艷陽天》、《國際刑警1997》及《南海十三郎》等經典劇集，之後又重返娘家，多年來無綫、亞視兩邊走。近年林韋辰移居內地，早前曾受坐骨神經痛影響，暴瘦15磅，行路需執行架輔助，情況令人擔心，幸好現已康復，而且回復凍齡靚仔樣，還積極經營社交平台挽回人氣。

林韋辰曾是亞視一哥。（視覺中國）

林韋辰因為《再見艷陽天》大受歡迎。（劇集截圖）

林韋辰曾參演劇集《踩過界》。（視覺中國）

林韋辰早前曾受坐骨神經痛影響，暴瘦15磅，行路需執行架輔助，情況令人擔心。（資料圖片）

林韋辰最近變身情感博主，頻頻拍片分享其愛情觀，在最新一條視頻中他就講到「我聽過女人說過最霸氣的話！」，林韋辰表示：「她話無興趣同其他人分享我嘅男人，如果你愛我嘅，就要為我拒絕一切曖昧，你畀到我嘅，又可以畀其他女人，我寧願唔要，我畀到你嘅，其他女人又畀到你嘅，我咪唔畀囉。你既然唔放我喺心裡面，我又何必放你喺眼裡面呢？」有女網民認同，表示：「冇錯，轉身頭都5回。」但也有網民不認同，更批林韋辰：「乸型」。

林韋辰最近變身情感博主。（小紅書截圖）

頻頻拍片分享其愛情觀。（小紅書截圖）

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網民留言。（小紅書截圖）

不過講到愛情，林韋辰絕對有發言權，皆因他情史豐富，可謂身經百戰。林韋辰曾於1989年與台灣女友Ivy Lin結婚。兩人婚後育有一女，一家三口可說幸福美滿，可惜這段婚姻最後還是離婚收場，在2006年，林韋辰宣佈和Lin離婚。相隔兩年，林韋辰在2008年曝出新戀情，他正在與亞洲小姐冠軍呂晶晶拍拖談戀愛，由於呂晶晶年領比林韋辰小21歲，所以兩人的戀情當時被外界調侃為「父女戀」，惟兩人四年後分手。到2011年，林韋辰又譜出另一段「父女戀」，對方則是比他年輕23歲的前香港女子網球代表隊成員、落選港姐李思雅，兩人愛得高調，不過，在2017年林韋辰宣佈和李思雅因性格不合分手，結束近六年戀情。當時林韋辰受訪時就表示：不能走到結婚那一步，還不如不要浪費時間，果斷分手。至2024年初，林韋辰再公開與一東北女子戀情，韓馬利日前更口快快表示稱呼對方叫阿嫂，

亞洲小姐呂晶晶曾與林韋辰談「父女戀」。（VCG）

林韋辰和李思雅愛得高調。（李思雅微博照片）