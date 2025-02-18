威廉大爆敖犬曾被香港女藝人爆粗問候：說他是X街仔！

台灣男團棒棒堂睽違15年再度合體拍攝綜藝節目《來吧！哪裡怕》，星期六一集就有張振朗、劉佩玥及陳曉華亮相節目。一開始陳曉華先表示自己欣賞敖犬，而劉佩玥則表示學生時期的偶像是威廉，但因為只剩下一個位，二人都想選擇成為隊友，結果陳曉華放棄選擇權，成全劉佩玥。

張振朗、劉佩玥及陳曉華亮相台灣綜藝節目《來吧！哪裡怕》(節目截圖)

台灣男團棒棒堂睽違15年再度合體拍攝綜藝節目《來吧！哪裡怕》。(節目截圖)

陳曉華被問到最喜歡誰時，她第一時間說敖犬：「因為我一來到的時候，他已經講廣東話了，唔該這樣子，有親切感。」敖犬就說突然罵髒話：「唔該、X街，我都會講。」威廉再補一槍：「以前香港有個女藝人，跟他講過…」敖犬馬上衢上前阻止他繼續說下去，但還是阻止不了威廉繼續說：「說他是X街仔！」敖犬表示沒有人知道，但威廉就叫大家上網搜尋一下。

陳曉華被問到最喜歡誰時，她第一時間說敖犬。(節目截圖)

敖犬馬上衢上前阻止他繼續說下去，但還是阻止不了威廉繼續說。(節目截圖)

敖犬馬上衢上前阻止他繼續說下去，但還是阻止不了威廉繼續說。(節目截圖)

之後到劉佩玥時，大家跟她說可以重覆，但是她則選了威廉：「但是我要選威廉！」大家馬上傻眼的看著她問為什麼，她表示：「其實我在中學大學，其實你們一直都在香港有一個地位啦！」劉佩玥邊說還邊躲到陳曉華背後，更怕醜到臉也紅了。

劉佩玥二話不說選了威廉。(節目截圖)

劉佩玥邊說還邊躲到陳曉華背後，更怕醜到臉也紅了。(節目截圖)

劉佩玥邊說還邊躲到陳曉華背後，更怕醜到臉也紅了。(節目截圖)

劉佩玥邊說還邊躲到陳曉華背後，更怕醜到臉也紅了。(節目截圖)

其中一個遊戲是大家要在夜市鬥快吃美食，張振朗就大顯吃貨本色，一見到麵線就馬上說：「我也想吃！」當見到麵線端出來時，他立即樂成花一樣。但張振朗被威廉問：「你們吃東西都好像偏慢。」張振朗則指是因為食物太燙，所以才吃得慢。

當見到麵線端出來時，張振朗他立即樂成花一樣。(節目截圖)

當見到麵線端出來時，張振朗他立即樂成花一樣。(節目截圖)

張振朗就大顯吃貨本色，一見到麵線就馬上說：「我也想吃！」(節目截圖)

而旁邊的劉佩玥也是吃貨一名，一見到美食，亦開心到瘋掉，每次都舉手說要試，更被取笑：「Moon甚麼都吃，她好像還有點餓。」還被問回去能拍戲嗎？劉佩玥笑指沒問題：「很快會瘦下來。」雖然張振朗好像很能吃，但是吃到大半就開始慢下來了，他被問到若吃不下，自己可以幫忙，張振朗馬上拒絕：「不用，我有她。」

陳曉華都食得好開心。(節目截圖)

劉佩玥也是吃貨一名，一見到美食，亦開心到瘋掉，每次都舉手說要試。(節目截圖)

小煜唔同陳曉華share嘢飲，因為怕老婆會嬲。(節目截圖)