TVB當紅裸星被捕獲友善自拍　身體一部位激凸震撼網民：好巨大

TVB當紅小生周嘉洛憑《愛．回家之開心速遞》「金城安」一角成功入屋，觀眾緣極佳的他，近年獲公司力捧機會不斷，而且演技獲得肯定，先後憑「金城安」和《痞子殿下》的「紀威」在《萬千星輝頒獎典禮》中分別贏得「最佳男配角」和「最受歡迎電視男角色」，成為該兩個獎項歷年最年輕的得主，一步步向視帝之位邁進。而在最近播出的《痞子無間道》中，周嘉洛更不惜「剝光豬」全裸打格示人，成功博得觀眾笑聲。

周嘉洛得獎時入行僅4年，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」。（資料圖片/梁碧玲攝）

獲TVB力捧。（IG@kalok_）

周嘉洛自帶喜劇細胞，而且甚有觀眾緣。（IG@kalok_）

雖然貴為TVB當紅小生，但周嘉洛丁點架子也沒有，近日他出席完劇集《痞子無間道》宣傳活動用膳時被粉絲捕獲，對於大家的簽名和合照要求，他來者不拒，更親自揸機自拍，非常平易近人。但不少網民卻錯曬重點，竟然被周嘉洛身體一部位激凸吸引住，大的程度更令網民大為驚訝！

周嘉洛再度剝光豬「全裸」姿態上陣， 而且「裸露」時長更足足長達17分鐘，相當破格！（《痞子無間道》劇照）

豁出去。（《痞子無間道》劇照）

好大膽！（《痞子無間道》劇照）

有網民在社交平台分享當日捕獲周嘉洛的片段，並寫道：「真人真的巨帥，肌肉感滿滿」片中，周嘉洛穿上外套，但郁動期間卻騷出其又脹又結實的胸肌，即時震撼網民眼球，紛紛留言：「愛回家那時還很瘦，現在就那麼多肌肉了」、「激凸好巨大....心口嘅胸肌」、「我也喜歡他哈哈哈哈哈又可愛又帥氣幽默」。

周嘉洛為粉絲簽名時，胸肌若隱若現勁吸睛。（小紅書截圖）

胸肌激凸。（小紅書截圖）

更親自揸機自拍，好親切。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

其實周嘉洛向來有TVB「隱性肌男」稱號，分別在《愛．回家之開心速遞》、《新四十二章》、《痞子殿下》、《武林》等劇集中都曾赤裸展露過其健碩身形，因而被網民戲言指他是新一代「裸星」。周嘉洛曾在接受《香港01》訪問時大談其操肌史：「如果話一啲體能嘅運動，唔系做Gym健身嗰一種，我諗就十六歲左右，嗰陣喺外國留學就有做開掌上壓，但就冇特別去做Gym。因為細個覺得舉重系對長高冇幫助，反而有害，所以就冇去做到。」而他也有自己維持身形的一套方法，就是堅持做掌上壓：「厲害嘅時候我諗每日幾百個，我又唔會畀自己一個目標，今日一定要做到幾多組、或者幾多下，通常都系想做就做，最多一組可能六十下，通常普普通通就二、三十下做幾組。」而近年，周嘉洛更走入健身房，勤力做運動，除了打拳外亦有健身操肌，昔日青靚白淨的𡃁仔，如今升呢成大隻仔。

周嘉洛向來有TVB「隱性肌男」稱號，曾在《愛．回家之開心速遞》騷肌。（劇集截圖）

由於頻頻在劇集赤裸騷肌，網民講笑指他是新一代「裸星」（劇集截圖）

周嘉洛以前貼過赤膊相，他笑指自己是「滑浪瘦骨仙」。（IG@kalok_）

周嘉洛近年狂操肌。（IG@kalok_）