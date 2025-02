前港姐冠軍陳凱琳(Grace)與視帝鄭嘉穎婚後育有3名兒子,早前剛大肆慶祝完兩歲孻仔生日,陳凱琳近日再發文透露,原來情人節是大仔鄭承悅(Rafael)的6歲生日,陳凱琳曬出大仔照片,兩母子相當似樣。

陳凱琳(Grace)與鄭嘉穎一家五口幸福家庭。(ghlchan@IG)

陳凱琳分享多張大仔的照片,大仔眼大大鼻高高,與陳凱琳餅印樣,愈大愈靚仔。鄭嘉穎攬實兩名兒子,非常疼鍚仔仔。陳凱琳發文透露,原定安排了Staycation為大仔慶祝生日,可惜未能成行,陳凱琳自責道:「點知呢個媽咪搞烏龍,最終去唔到」。

陳凱琳攬爆仔仔。(IG圖片)

但是大仔反而安慰媽媽,不介意遲些再去Staycation,最終一家人在家食乳豬,以及舉辦泳池燒烤派對慶祝。大仔非常懂事,陳凱琳稱:「揸車返屋企嘅時候,佢同我講『this is the best birthday ever!』其實佢三歲嘅時候已經每年咁樣同我哋講」,陳凱琳感動承諾會再補償給大仔。相中大仔見到乳豬開心到張大口,在泳池燒烤派對全程笑容滿面,看來度過了一個愉快生日。

Rafa愈大愈靚仔!(IG圖片)

食乳豬。(IG圖片)

生日蛋糕。(IG圖片)

生日蛋糕一定要有。(IG圖片)

玩得好開心。(IG圖片)

泳池燒烤派對。(IG圖片)

泳池燒烤派對。(IG圖片)

玩水。(IG圖片)