「第一美胸」與前度分手再復合　高調深情表白：一起奮鬥一起享受

現年49歲的尹子維與細15年的「內地第一美胸」徐冬冬經歷過分手又再復合，去年2月宣布訂婚，兩人不時合體拍片分享日常恩愛生活，感情更勝從前！日前徐冬冬上載了一段短片，片中尹子維在鏡頭前錫錫徐冬冬，大曬恩愛，甜美互動的畫面令人羡慕，而徐冬冬更發文向尹子維深情表白！

徐冬冬有「內地第一美胸」之稱。（微博@徐冬冬）

徐冬冬有「內地第一美胸」之稱。（徐冬冬IG圖片）

大曬性感曲線身段！（徐冬冬IG圖片）

大曬性感曲線身段！（徐冬冬IG圖片）

不時大派福利。（徐冬冬IG圖片）

不時大派福利。（徐冬冬IG圖片）

經歷過分手又再復合。（視覺中國）

尹子維經常在微博公開向徐冬冬示愛。（微博截圖）

徐冬冬寫道：「我們戀愛分開後，復合了。我們生病的時候會為彼此擔心和著急。我們在任何人面前都希望彼此好並且誇讚彼此。哪怕是曾經分開的時候。我們紀念日可以收到禮物，也都覺得彼此在身邊勝過所有的禮物。我們的想法會受彼此尊重，我想做的事情他不會干涉。我們的付出是會被看見並給予肯定的，不管是多小的事。我們不會莫名的打壓彼此和否定彼此。原來我們吵架之後，會彼此說抱歉。我會說出我說狠話的原因，他會說出他內心的心裡話。我們每次吵架都是對彼此的更深刻的瞭解。我們每次進劇組都會陪伴彼此減肥，休息時會陪伴彼此享受各地的美食。人生短暫，我們約好一起奮鬥一起享受！」

好Sweet！（影片截圖）

合體拍片。（影片截圖）

甜蜜！（影片截圖）

恩愛日常。（影片截圖）

感情更勝從前！（微博@徐冬冬）

徐冬冬與尹子維在2019年1月一起現身機場，兩人挽手親密出行，戀情曝光，同年4月，尹子維在社交平台上宣布向徐冬冬求婚成功的消息，獲不少人送上祝福，但4個月後兩人又突然宣布分手，之後多次傳出男方求復合，但慘遭女方拒絕。直至2023年8月徐冬冬曬出一張兩人十指緊扣拖手的照片，並留言：「我們嘗試再次走在一起，用心對待彼此，謝謝大家。」而尹子維亦有轉發帖文，並以一個心心作表示，宣布正式復合！去年徐冬冬更自爆正調理身體，備孕中，看來感情十分穩定！

徐冬冬與尹子維在2019年1月戀情曝光。（視覺中國）

2023年8月徐冬冬曬出一張兩人十指緊扣拖手的照片，並留言：「我們嘗試再次走在一起，用心對待彼此，謝謝大家。」而尹子維亦有轉發帖文，並以一個心心作表示，宣布正式復合！（微博截圖）

去年2月宣布訂婚。（微博@徐冬冬）

徐冬冬官宣婚訊。（抖音截圖）

大派福利。（徐冬冬IG圖片）

大派福利。（徐冬冬IG圖片）