陳苡臻被指出軌蔡承恩　原來係MV片段仲有唔少親熱場面

「試當真」的陳苡臻（Jessica）昨日（17日）傳出疑似與游學修分手的消息，更指於香港機場撞見她與一名男士等登機，而這名男士就是Rapper蔡承恩（Billy Choi）。雖然當時二人沒有親密的互動，但就已經被瘋傳「出軌」，在消息傳出後，蔡承恩立即在社交平台貼出與陳苡臻的合照，力證清白。

有網民發文表示：「香港機場見到試當真Jessica拖住個MK仔」她貼出的照片中，見到候機大堂有一男一女坐著等登機，女方頭戴冷帽、口罩包到冚，男方則明顯見到是Rapper Billy Choi。（Threads）

「試當真」的陳苡臻（Jessica）昨日傳出疑似與游學修分手的消息。(ig@billy._.choi)

蔡承恩今日（18日）再於社交平台分享了一段影片，片中他與陳苡臻頭貼頭勁親密，又有不少的抱抱及親親的畫面，不禁令網民懷疑二人是否真的「有路」。而蔡承恩在社交平台寫下：「感情問題…一律建議…《分手》。」相信是他MV中的片段。

蔡承恩今日再於社交平台分享了一段影片。(ig@billy._.choi)

片中蔡承恩他與陳苡臻頭貼頭勁親密，又有不少的抱抱及親親的畫面，不禁令網民懷疑二人是否真的「有路」。(ig@billy._.choi)

但網上已經有不少網民指蔡承恩已經與女朋友分手，更貼出其女朋友於社交平台的圖，圖中其女朋友指：「除左恭喜你地都唔知講咩好，開心嗎？滿足嗎？」未知她所指「你地」是誰，但就有不少網民福爾摩斯上身，追查他們4人之間到底發生什麼事。

網上已經有不少網民指蔡承恩已經與女朋友分手，更貼出其女朋友於社交平台的圖。(網上圖片)

不少網民福爾摩斯上身，追查他們4人之間到底發生什麼事。(ig@billy._.choi)

網民指：「開頭以為係炒作，點知睇返billy同佢原本女朋友ig都清del d合照，岩岩女方仲出埋story。」除此之外，他們亦發現游學修及試當真均沒有點讚，而且早前游學修在節目《爆谷一週》時被問起另一半有點避而不談。網民更指游學修與陳苡臻：「再睇返游學修同ca姐ig，情人節無po野都算，之前d合照都del X曬。」

網民更指游學修與陳苡臻應該是分了手。(網上圖片)

網民發現游學修及試當真均沒有點讚，而且早前游學修在節目《爆谷一週》時被問起另一半有點避而不談。(網上圖片)