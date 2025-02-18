周吉佩澳門演唱會準備得如火如荼　增加更多粉絲互動環節

周吉佩（吉吉）《延續•第三人生演唱會》澳門站將於今個星期六（22號）晚上7時正，在澳門葡京人H853娛樂館尚梯館舉行，演唱會預備工作現正進入如火如荼的階段，吉吉為了和樂隊排練及排舞也忙得不可開交，他表示去年香港個唱的經驗令他今次澳門站的心情相對輕鬆，「上次因為是第一次開個唱，所以任何事情也很緊張，有了上次的經驗後，再加上澳門主辦單位尚梯娛樂的悉心安排，我必定會Enjoy今次演出。主辦單位亦非常貼心為觀眾安排專屬接駁巴士，在完場後前往口岸回港，省卻大家輪候上車的時間。」吉吉同時透露澳門站在歌單和節目編排上會有所更改，有更多和粉絲的互動環節，他也會分享他較鮮為人知的一面，讓大家可以更深入認識他。

周吉佩澳門演唱會預備工作現正進入如火如荼的階段，吉吉為了和樂隊排練及排舞也忙得不可開交。(公關提供)

周吉佩透露澳門站在歌單和節目編排上會有所更改，有更多和粉絲的互動環節。(公關提供)

吉吉續說：「雖然以往也常在澳門演出，但因為這是我首個澳門個唱，粉絲們非常湧躍購票去尚梯館現場看我表演，在此衷心感謝親朋好友和吉S粉的支持，並誠摯呼籲大家以捐款代替致送花籃或賀禮，善款將用作支援仁愛堂各項社會福利服務，照亮弱勢社群嘅人生，幫助社會上有需要的人。我也非常期待和一大班《中一生》合唱，當中有部份成員並非經常會見到，所以大家也很珍惜這次難得的合作機會。」

周吉佩表示雖然以往也常在澳門演出。(公關提供)

周吉佩非常期待和一大班《中一生》合唱。(公關提供)

周吉佩《延續 • 第三人生演唱會》」澳門站樂隊排練。(公關提供)