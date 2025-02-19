郭富城夫妻拍拖逛商場被偶遇舉動超暖心　方媛身上物品粉碎一謠傳

現年59歲的天王郭富城與細他22年的老婆方媛 (Moka) 於2017年4月18日在香港擺酒結婚，婚後育有一對寶貝女兒，大女Chantelle與細女Charlotte，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人已踏入結婚8周年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。今個農曆新年，郭富城更陪方媛回她的老家安徽過年度新歲，跟她的親戚拜年兼豪派利市，相當有心。

郭富城陪方媛回老家過年。(小紅書)

郭富城被方媛的親戚爭相集郵。(小紅書)

郭富城一家四口。(小紅書)

郭富城一家在等行李。(小紅書)

郭富城與方媛現身上海虹橋機場。(小紅書)

日前有網民於社交網分享了在商場內偶遇郭富城與方媛的照片，以「偶遇明星」為標題，留言寫道：「香港偶遇天王郭富城與老婆方媛 感嘆港人很有素養 多數只是遠觀 沒有上去打擾 我大膽上去合影了幾張 天王很紳士帥氣 特地除了口罩滿足我這個粉絲的小心願 方媛好瘦好美好精致 好開心 祝福他們幸福美滿。」足證郭富城貴為天王卻毫無架子，暖心舉動親民又友善。

而不少網民的焦點就落在方媛所穿的毛衣之上，有不少網民都認出是意大利品牌Brunello Cucinelli（簡稱BC）的毛衣，一件動輒港幣萬多兩萬元，有網民留言表示：「方媛穿的是BC呢，那些人淨造謠說人家不給錢花。一個人過得好不好 能看出來的。」指郭富城對老婆吝嗇的謠言不攻自破。