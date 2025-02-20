六料港姐冠軍心酸喊話「女人不能沒有錢」　為富二代狠撇9年男友

現年46歲的楊思琦，當年分別獲得冠軍、最上鏡小姐、網上最奪目小姐、纖體美態獎、最甜美笑容佳麗獎和最修長美腿佳麗獎，是香港小姐競選史上奪獎最多的六料冠軍佳麗，風頭一時無兩。可惜楊思琦在2011年與拍拖9年的李泳豪分手，女方搭上內地跳水運動員吳帥，未婚生女重挫人氣；其後又跟神秘老公誕下細仔，引來討論不斷。近年楊思琦為養家轉移重心到內地發展，每晚開直播工作高達十幾個小時，有時直播至凌晨，非常辛苦。楊思琦早前在凌晨時直播間情緒失控爆喊，相當淒涼。

楊思琦。（IG@szekikk）

楊思琦與一對仔女感情要好。（IG：@szekikk）

楊思琦日前分享短片，她發表做女人的看法，認為女人一定要有錢，楊思琦片中配以旁白：「玫瑰花不能填飽肚子，小驚喜也感動不了成熟的女人，再講一萬遍，女人不能沒有錢。」楊思琦發文指：「#成熟女人第一課」，似乎非常認同該看法。

楊思琦（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

楊思琦在《溏心風暴之家好月圓》飾演李司棋角色的少女版。(楊思琦ig)

楊思琦情史及感情生活常是外界焦點。李泳豪與楊思琦於2002年拍《血薦軒轅》撻着，2011年楊思琦單方面向傳媒宣布分手，指是數個月前的決定。楊思琦當時已有兩個月身孕，有報道指孩子父親為被指是富二代的吳帥，楊思琦移情別戀狠撇李泳豪。李泳豪難忘楊思琦，為箍煲明言不介意養小朋友。如今事件已過去，李泳豪與台灣女友Agnes結婚，楊思琦亦透露已婚，惟老公從未露面，非常神秘。

楊思琦發文：「女人不能沒有錢。」（抖音）

片中稱：「小驚喜感動不了成熟女人。」（抖音）

片中稱：「女人不能沒有錢。」（抖音）