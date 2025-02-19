東張女神低胸高衩長裙賀25歲生日　真空上陣心口開窿勁性感

《東張西望》孕育不少女神，早前在貓仔黎寬怡婚禮成功搶得花球的鄧凱文（Eris），參選2023年度香港小姐競選打入10強後入行，加入《東張西望》不時曬好身材。2月18日迎來25歲生日，分享了一輯惹火靚相，開窿長裙相當火辣。



東張女神谷胸婚紗照都不及家居服吸睛 猶如無下裝曬長腿

「東張女神」鄧凱文接到花球。

鄧凱文（Eris）情人節時出動黑絲誘惑。（IG：@thm___）

鄧凱文（Eris）情人節時出動黑絲誘惑。（IG：@thm___）

鄧凱文（Eris）情人節時出動黑絲誘惑。（IG：@thm___）

鄧凱文（Eris）情人節時出動黑絲誘惑。（IG：@thm___）

鄧凱文（Eris）繼之前情人節出動黑絲誘惑後，25歲生日專誠去拍攝寫真照，一頭女神長曲髮，身穿心口到肚臍仔開了2個大窿的深紫色背心裙，真空上陣曬豐滿上圍，下身高衩騷白滑長腿，性感指數爆燈，她更透露了新一年願望：「搵多啲，有好多jobs，開竅，順順利利」。

鄧凱文（Eris）開窿晚裝相當性感。（IG：@thm___）

鄧凱文（Eris）開窿晚裝相當性感。（IG：@thm___）

鄧凱文（Eris）開窿晚裝相當性感。（IG：@thm___）

鄧凱文（Eris）開窿晚裝相當性感。（IG：@thm___）

鄧凱文（Eris）開窿晚裝相當性感。（IG：@thm___）