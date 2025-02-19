富貴港姐任《哪吒2》首映司儀緊張心都震　蔡思貝一舉動令她佩服

前落選港姐梁采貽（前名梁家琪）家境富裕，母親是《蟹太太》老闆，而她則擁有一個演員夢，最近還撈埋主持作多方面發展。昨晚（18日）梁采貽就為內地奇幻喜劇動畫《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）香港首映夜擔任大會司儀。首映上官蓋雲集星光熠熠，能夠幸運地被被委以重任，梁采貽坦言心情很激動，自言對表現未算太滿意，她說：「自己太過緊張真係心都震，加上時間比較急，記稿方面未夠流暢，不過有壓力亦是好事，我一定要再努力，可以成為我的動力。 」

昨晚（18日）梁采貽就為內地奇幻喜劇動畫《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）香港首映夜擔任大會司儀。

梁采貽與鳳凰衛視主持姜聲（左）首度合作。梁采貽表示近期正在修讀主持課程希望改進表達技巧，雖然她自問這晚未做到最好，但老師教曉她如何正確的發聲，如何用聲線去表達自己的情緒，這晚擔任主持亦大派用場，對她有很大幫助。

梁采貽興奮表示這晚遇到多位前輩來看首映，有她從小在電視上認識的任達華，她第一次見到華哥真人，覺得他很親切，很帥。另外她亦遇見港姐的師姐蔡思貝，見蔡思貝的哪吒裝飾造型很特別，梁采貽說 : 「從師姐身上讓我真係學到，要悉心打扮尊重場合! 下次我都要在造型上配合場合多花一些心思。今晚我亦精心打扮過，穿了中國風的衣服，希望讓大家眼前一亮。」

蔡思貝出席首映造型特別，梁采貽表示要向師姊學習。

蔡思貝出席首映造型特別，梁采貽表示要向師姊學習。

談到她最近的工作，梁采貽她說情人節去澳門及出席了《封神2》首映，除了看戲亦出席了劇組的派對，遇到她很喜歡的劇中女主角那爾那茜，覺得對方很有型。她將兩人合照放在社交平台，許多網民留言指兩人外形很相似，問梁采貽可有這個感覺呢 ? 她說「可能我們的輪廓都是比較分明，她很真誠，豪爽，如果說我們相似就是大家都是一個追夢的人，那爾那茜拍《封神2》的時候已經27、28歲，一直等到35歲電影才上映，她為這個角色犧牲了很多。至於我的夢想亦一定會繼續在娛樂圈發展，所以這段時間努力充實自己，不斷增值不斷學習，最希望被認同。」

梁采貽出席《封神2》澳門活動，與戲中主要演員陳牧馳(左一)、于適(右一) 合照。