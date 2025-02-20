男團可愛擔當驚爆向「英皇一姐」深情示愛：拍劇時已成日心心眼佢

45歲的周家怡近年簽約英皇，拍劇集、拍電影，更被老闆楊受成博士稱為「英皇一姐」，發展不錯，但感情卻一直交白卷，不過近日竟然有位人氣男團成員，當著金牌經理人霍汶希（Mani）面前，向周家怡公開示愛！

金牌經理人霍汶希日在社交平台分享出席衛詩雅和醫美醫生老公婚宴時場內的有趣片段。（IG@manifokfok）

肥仔當著金牌經理人霍汶希面前，向周家怡公開表白？（IG@manifokfok）

周家怡與男團ERROR對長梁業（肥仔）因合作劇集《反起跑線聯盟》和電影《陰目偵信》等而成為好友，周家怡甚至在訪問中講過如果要揀「出租男友」，她會揀肥仔，因為覺得對方很會逗父母開心，樣子並非主要。但原來肥仔對周家怡也情有獨鍾？

肥仔自爆拍劇時，已經成日對周家怡心心眼。（IG@manifokfok）

還被爆寫情書。（IG@manifokfok）

霍汶希近日在社交平台分享出席衛詩雅和醫美醫生老公婚宴時場內的有趣片段，當中一幕就是肥仔公然向周家怡示愛。片中霍汶希見到肥仔走來走去，問對方：「點呀，你想點？」肥仔表示：「我今日過嚟其實唔係因為衛詩雅，係為咗周家怡。」這個周家怡入鏡：「佢又整蠱我喇！」肥仔繼續深情告白：「我哋拍劇嘅時候，我已經成日心心眼佢。我成日寫紙仔畀佢。」

肥仔伸出手表白，周家怡被嚇一跳。（IG@manifokfok）

周家怡不斷傻笑未有接受。（IG@manifokfok）

周家怡害羞說：「寫情書畀我。」霍汶希續問肥仔：「咁點解你唔表白呢？」肥仔突然含蓄說：「我唔敢嘛。」身旁的陳家樂跟隨起哄：「咁依家係時候喇！」之後肥仔伸出手表白，周家怡被嚇一跳，不斷傻笑未有接受。霍汶希也笑指他招數太「娘」。慘食檸檬的肥仔未有放棄，繼續大讚這晚擔任姊妹團的周家怡很漂亮，「好靚、好索，鍾意。」

慘食檸檬的肥仔未有放棄，繼續大讚這晚擔任姊妹團的周家怡很漂亮。（IG@manifokfok）

似乎對周家怡情有獨鍾。（IG@manifokfok）

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肥仔那麼明目張膽，不怕女友阿芬扭耳仔？其實兩人早於合作《反起跑線聯盟》和《陰目偵信》時，周家怡就曾說在片場經常被肥仔整蠱，經常花言巧語說喜歡她，所以已經習慣。不過事業迎來新開始的周家怡，感情方面卻未有起色，入行廿多年幾乎是緋聞絕緣體，只跟林國斌和林保怡傳過緋聞。她之前接受訪問時，就曾自爆單身逾10年，父母催婚已經催到唔催，現時對感情方面持開放態度，隨緣、不刻意亦不強求。

周家怡曾表示拍攝《陰目偵信》時，在片場經常被肥仔整蠱，經常花言巧語說喜歡她，所以已經習慣。（資料圖片/陳順禎 攝）

周家怡自言一拍拖就會失去自己。（《絲打圍爐》影片截圖）

她又自爆一戀愛便是「廿四孝女友」，她說：「愛情是最能治到我的事！未結婚便叫人老公！」她曾表示只因男友喜歡什麼，她都跟着做，例如男友愛打桌球，她便天天膩在球桌旁，她會將男友放第一位，把所有專注力放到伴侶身上，如整天守在電話旁邊，等待對方來電或短訊。但她愛得轟烈，卻不覺快樂，她說過︰「全部愛情都令我失去自己，每次都令我死去活來。」直到近年她才領悟並䆁懷。

周家怡外表有知性美，keep得相當好之餘，亦很有內涵。（IG@kayeechau）

周家怡現時對感情方面持開放態度，隨緣、不刻意亦不強求。（IG@kayeechau）