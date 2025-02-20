洪嘉豪小路出大路唔讓車？　保安截停大路校巴急剎險釀車禍

洪嘉豪昨晚（19日）去到中文大學擔任聯唱決賽嘉賓，唱出《半天空檔》及《還原淚》，令一眾大學生High爆！不過他駕車離場時就發生一段小插曲，並激到中大校巴司機爆粗鬧人。

洪嘉豪去中文大學擔任聯唱決賽嘉賓，唱出《半天空檔》及《還原淚》。（Threads）

有中大學生在網上發布片段，他說：「啱啱聯唱散場，（疑似）洪嘉豪架車跟保安指示直接小路出大路唔讓，搞到校巴要急剎🫨真係差啲撞」。片主當時身處校巴內，鏡頭影住疑是洪嘉豪的座駕揚長而去，司機向車外的保安破口大罵：「X你老X喺度截！小路出大路呀！截我！你冇嘢呀？小路出大路，咁危險，我架車。」保安想息事寧人，一邊驅趕追完車的學生行上行人路，一邊回應：「得啦，你投訴我啦好冇？唔係，佢有事嘅。」司機不服氣回答：「我都有事呀爭啲！」保安再回答：「得喇得喇得喇。」而司機就唸唸有詞細聲講粗口再鬧，影片就此作結。

中大學生在網上發布片段，他說：「啱啱聯唱散場，（疑似）洪嘉豪架車跟保安指示直接小路出大路唔讓，搞到校巴要急剎🫨真係差啲撞」片主當時身處校巴內，鏡頭影住疑是洪嘉豪的座駕揚長離去。（Threads@bo_wsp）

保安驅趕追車學生上行人路，校巴司機則向車外的保安破口大罵：「X你老X喺度截！小路出大路呀！截我！你冇嘢呀？小路出大路，咁危險，我架車。」保安就解釋因為洪「有事」，但校巴司機不服氣。（Threads@bo_wsp）

片段在社交平台引起熱議，有粉絲確認這是洪嘉豪的座駕，而片段似乎想表達洪嘉豪不讓大路的校巴行先，Tag洪嘉豪回應，稱：「洪嘉豪上咗位之後變第二個人了😭」、「1823咗先啦」。由於日前網紅劉馬車表示自己將會到所有洪嘉豪的活動踩場，有人笑言：「懷疑保安俾劉馬車收買咗要搞洪嘉豪」。

洪嘉豪被指駕著Toyota Corolla。（IG@hungkaho）

網民對這段片有不同意見。（Threads）

網民對這段片有不同意見。（Threads）

不過，其實大部份人都認為錯不在洪嘉豪，因為有網民貼出另一個角度的短片，清晰見到是保安擋在路口，截停校巴，示意洪嘉豪的座駕行先，網民因此替洪嘉豪抱不平，認為他只是聽從保安指示而已，並無做錯，不宜憑校巴車內片段斷章取義。網民說：「根本就係出去大路之前已經停咗 諗住讓比大巴先 係個保安沖（衝）出嚟叫佢行先。」、「其實保安停咗校巴，kaho架車都停咗，保安示意kaho先開車，仲打死火燈表示thank you！」、「唔關黑玻璃事 呢啲私家路都係聽保安指揮多 出面馬路就唔同講法」

另一個角度的短片，清晰見到是保安擋在路口，截停校巴，示意洪嘉豪的座駕行先，網民替洪嘉豪抱不平，認為他無錯。（Threads）