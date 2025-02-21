64歲車保羅孖爺爺網紅拍片　騎手造型獲讚型到裂：阿公比我還會穿

64歲車保羅為先後效力麗的電視和TVB，在TVB曾出演《鹿鼎記》、《創世紀》、《封神榜》等等劇集，其中尤以《鹿鼎記》中「胖頭陀」一角深入民心。早年他離開TVB後曾任職樓宇維修、裝修、保安、地盤和街市監督。2019年他受邀出演微電影《老人與狗》，演技得到認定之餘更入選《第21屆台北電影獎》「最佳男主角」。

近年車保羅在多個平台出現，似乎發展得好好。（IG@monagrandpa_）

近年車保羅在多個平台出現，似乎發展得好好。（IG@monagrandpa_）

車保羅被公認是好戲之人。（IG@monagrandpa_）

2022年車保羅受邀擔任內地真人秀節目《無限超越班》導師之一，亦成為了他踏入內地市場的門檻。近年車保羅在內地大展拳腳，除了參演《封神榜：決戰萬仙陣》、《鬼同你住》等電影外更參演了一系列的網絡電影。

64歲嘅車保羅仲係好型。（IG@monagrandpa_）

日前有網紅「爺爺の穿搭日誌」更新了短片，原來這個新潮的老爺爺穿搭頻道搵車保羅合作拍片。短片中，他們說了一句：「你可以不夠高，也可以不夠帥，但必須要有品味！」後，就由原本的睡衣造型，換上了硬漢風的騎手造型。車保羅頭戴一頂黑色牛仔帽加太陽眼鏡，加上黑色皮褸牛仔褲，實在是相當型格，而頸上的領巾更是畫龍點晴！

64歲嘅車保羅仲係好型。（IG@monagrandpa_）

一眾網民都讚好，留言寫道：「阿伯比很多人有品味」、「胡子哥看起来有人命在手上」、「帥炸了」、「嘻哈酷老頭」、「阿公都比我還會穿」、「帥到都有點心動了是怎麼回事」。

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