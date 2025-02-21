李珊珊玩蛇纖體相底全毀　信賴攝影師葉青霖：地球得佢拍得我靚

李珊珊是港姐的傳奇人物之一，18歲當選冠軍，兼奪最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐四個獎項，同年被稱為是史上身材最好的香港小姐冠軍。李珊珊分別在99年和01年推出過「心塵泊岸」和「色相」兩本寫真集，至2005年更獲纖體公司垂青邀拍攝纖體廣告，穿上蛇皮泳衣與蛇一同拍攝，效果震撼，至今仍為人津津樂道。

曾經有人在網上拍賣李珊珊兩本寫真集。（網上圖片）

李珊珊接受《香港01》訪問時透露當年是由她提出這個構思，她說：「當時老闆好好，我就俾啲意見佢點拍法，咁啱我又係屬蛇，咁不如搵條蛇郁吓會唔會好啲，冇諗過又幾好效果。」她透露自己是第一次接觸真蛇，但不是太驚，她說：「蛇如果驚慌就會瀨屎和瀨尿，臭到十級，我反而好介懷呢點。」她透露原本綵排時候是安排一條白色蠎蛇，但牠經常「躺平」不動，最後換上另一條過山烏，珊珊說：「好在條蛇又好聽話，冇驚，我幾想買返嚟放生佢。」不過，因為蛇在珊珊的兩腿間穿過，當年遭TVB禁播廣告。

問到是否身材最佳狀態？她說：「選美時健康啲，當時佳麗有計算過體脂肪比例，個個都負數，我係最健康嗰個，仲上埋A1，影蛇時候應該係最瘦。」

李珊珊18歲參選港姐，當年被稱為是史上身材最好的香港小姐冠軍。（電視影片截圖）

李珊珊當年體脂肋比列最健康。（電視影片截圖）

李珊珊每次性感演出都是為慈善，她透露除了兩本寫真集外，連纖體廣告亦有為兒童癌病基金籌款。而她每次都是由同一位攝影師操刀，就是已出家的葉青霖，現法號常霖，珊珊解釋：「第一個廣告就係拍葉青霖嘅婚紗公司，做咗五、六年代言，所以好信任呢個人，同覺得呢個地球得佢拍得我靚，唔係其他人問題，係我唔靚，所以我唔靚葉青霖都影到我靚所以好感激佢。」

問到有沒有保留相片作留念？她說：「冇，相權喺葉青霖度，佢出家一次過燒晒，底片都燒埋。可惜？依家咁先進，上網搵返都可以print返出嚟自己收藏啦。」她笑言不自戀，當年做婚紗代言人亦有不少靚相，但沒有留念，她說：「佢哋換相問我要唔要，我都唔知點要，牆紙咁大幅，所以冇呢個衝動，如果睇網上都有。」

李珊珊當年為纖體公司拍廣告成為經典。（纖體廣告圖片）

玩蛇原來都係珊珊嘅Idea。（纖體廣告圖片）

葉青霖（右）已經出家，當年將所有拍攝過的相片全部燒毀。（IG@louiecastro1818）