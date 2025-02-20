「行走的CD」開騷唱飲歌激罕走晒音　公開終極難聽版本歌迷竟大讚

陳柏宇（Jason）日前舉行《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》，不過他因為身體抱恙，致令聲帶腫脹唱不到假音，唱首本名曲《你瞞我瞞》期間有遞咪畀觀眾幫手唱，有網民坦言，想不到連有「隱世歌手」之稱的他都會「炒車」，稱他「回塘」。

陳柏宇（Jason）日前舉行《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》，不過他因為身體抱恙，致令聲帶腫脹唱不到假音。

不過其實他唱真音都維持到一貫水準，尾場時狀態亦已回復，他說：「噚日（頭場）處於一個非常低沉嘅狀態，今日好返好多。噚日嚟過嘅朋友你哋欣賞到前所未有嘅《你瞞我瞞》嘅版本，今晚，我哋再挑戰多次，如果唔得，我哋以後都唔會再唱，過去咗喇，呢個以前嘅風光。」態度豁達，不過最後他靚聲再現，表現風騷。

陳柏宇連唱首本名曲《你瞞我瞞》都上唔到假音，意外「炒車」，好少見。

對於頭場被嘲難聽，陳柏宇看得很開，更幽自己一默，在社交平台發文說：「今晚10pm前夠2000 Like，就俾你哋聽前所未有難得（聽）版你瞞我瞞 。」結果火速達標，七千幾人讚好，粉絲都笑他：「會唔會睇少自己？」、「想Po就直接Po啦，2000根本無難度🤣🤣🤣」而陳柏宇履行承諾做找數真漢子，貼出綵排時的「前所未有難聽」版本，的確大走音，唱到中間陳柏宇更叫救命，不過粉絲就非常開心，並欣賞他言出必行。

對於頭場被嘲難聽，陳柏宇看得很開，更幽自己一默，在社交平台發文說：「今晚10pm前夠2000 Like，就俾你哋聽前所未有難得（聽）版你瞞我瞞 。」結果火速達標。（Threads@ckw720）

陳柏宇履行承諾做找數真漢子，貼出綵排時的「前所未有難聽」版本，的確大走音，中間更唱到嗌救命。（Threads@ckw720）

他們相當搞笑，貼出陳柏宇曾代言喉糖的廣告，又表示：「我終於可以同人講我唱歌可以唱到好似陳柏宇咁 」、「身為一個歌手，你竟然願意再放呢啲黑歷史出嚟，其實真係好佩服，你真係做緊自己，呢個都係我鍾意咗你差唔多20年嘅原因」、「呢個TAKE有可能多人聽過THE FIRST TAKE😅 」、「我想拎嚟做鈴聲」

陳柏宇幽默自嘲，粉絲亦搞笑回應。（IG@ckw720）