「有線美女主持」品嘗要價20幾萬頂級紅酒　黃子華都有一支

樂翊榆為HOY TV主持，主持過旅遊、飲食和玄學節目。早前2月14日在IG分享飲紅酒的照片，原來這一支紅酒大有來頭，為紅酒界的頂級紅酒，每支價值20多萬以上的Romanee-Conti（羅曼尼康帝）。樂翊榆接受《香港01》訪問時，坦言有朋友得知她是紅酒愛好者，兼有葡萄酒及烈酒 WSET Level 2 資格，所以就在情人節當天邀請她一齊品酒。

樂翊榆同朋友一齊品酒。（IG@lok_yickyu_official）

她表示，自己曾試過不同年份的羅曼尼康帝，而這一次飲的就是2010年。被問到這一支紅酒的價格，她坦言：「品酒家Robert Parker Jr.講過：『Romanee-Conti 係富翁之酒，但就只有億萬富翁先喝得到。』咁我梗係唔係億萬富翁啦，呢一支價錢大概20幾萬，我知一啲比較好嘅年份，甚至去到30幾萬一支。」

呢支羅曼尼康帝要價20幾萬。（IG@lok_yickyu_official）

她續說：「呢支真係唔少葡萄酒收藏家心目中嘅最愛，好多人都DM問我邊度買到。所以就算我捨得買，都唔會捨得飲！我自己買未必會飲咁貴，就算買都未必捨得飲。我朋友都話：『我同佢買不如一齊飲！』講真又係喎，酒如果買嚟唔飲就失去咗佢原有嘅存在價值。」其實好多$1,000以下紅酒都非常好飲！如果要講有咩特別，就係呢支紅酒特別矜貴。」

她又解釋說：「如果要我比較年份嘅話，因為我未有機會飲晒咁多年嘅羅曼尼·康帝，所以好難講。今次飲嘅係2010年，對比起2011年份，我相信熟悉紅酒嘅朋友都一定會揀2010年。因為呢個年份嘅羅曼尼康帝係真係特別地好，顏色比2011年深色，係深紅寶石色。聞嘅時候有濃郁嘅黑水果，香料同埋花香味比較豐富。品嘗嘅的時候，丹寧比較柔和，有啲黑櫻桃味李子味，還有些土味，味道平衡又口感順滑。餘韻比較長同埋優雅。」

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樂翊榆主持過不少飲食、玄學節目。（IG@lok_yickyu_official）

樂翊榆主持過不少飲食、玄學節目。（IG@lok_yickyu_official）