楊秀惠「復出」展示絕佳狀態　修身達人公開肥胎不肥人三大秘技

榮升商界女強人的靚媽楊秀惠（Vivien）近日宣布誕下第三胎，成為三個可愛小朋友的媽咪，恭喜恭喜！不少網民留意到有「修身達人」之稱楊秀惠，生三胎懷孕期間臉容手腳也完全察覺不到，生產後三胎也能回復絕佳狀態，極速完成坐月和瘦身成功，剛剛正式「復出」！！詢眾要求下，她在社交媒體公開產後修身的成功之道。楊秀惠毫不吝嗇拍片親身示範，分享簡易的「 媽媽瘦身法」。

楊秀惠好瘦！（網上圖片）

楊秀惠產後一個月，剛在Instagram與網民分享肥胎不肥人的秘訣。楊秀惠笑言：「好多朋友都話，秀惠，其實你懷孕時影嘅相，一啲都唔覺你大肚喎！」楊秀惠解答道，原來她懷孕期間最注重打造「健康易瘦體質」，楊秀惠認為手臂及背脊多做運動變瘦，懷孕時便不會顯得太大隻！楊秀惠即席示範坐在椅子上練背及練手臂的運動，兩組動作輕鬆，亦不容易對身體造成負擔。楊秀惠懷孕和坐月都勤力保養，難怪保養得這麼年輕！

楊秀惠分享肥胎不肥身秘訣！（IG圖片）

楊秀惠肥胎不肥人秘技對媽媽們非常實用，楊秀惠生產完一個月後越來越靚，洋溢靚媽感覺，引起網民驚歎！網民大讚楊秀惠：「你好靚呀」、「Cute」，狂畀心心稱讚楊秀惠，同為靚媽的陳凱琳、視后龔嘉欣也「撳Like」支持。楊秀惠提醒媽媽們運動最重要持之以恆：「其實這組簡單運動就算不是懷孕也非常適合做。記得每日打卡哦」。

楊秀惠勤力做運動。（IG圖片）