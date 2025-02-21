正義女神｜佘詩曼初演律師　預告首曝光零對白氣場十足

入行廿七年拍過半百大熱劇集的三屆視后佘詩曼，雖然今年將50歲但依舊狀態大勇。《新聞女王》後她再挑戰自己，首度飾演律師，主演的《正義女神Themis》首波預告片終面世，一分鐘片花零芍白，單靠眼神已氣勢十足。



佘詩曼在劇集《正義女神Themis》首度飾演律師。

佘詩曼在劇集《正義女神Themis》首度飾演律師。

佘詩曼在劇集《正義女神Themis》首度飾演律師。

佘詩曼在劇集《正義女神Themis》首度飾演律師。

由鍾澍佳監製的律政劇《正義女神Themis》去年十一月開鏡，早前已正式煞科，由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼及戴祖儀等主演。官方微博2月20日釋出一分鐘片花，一開始阿佘背對鏡頭慢慢打開門步入法庭，一身俐落深灰西裝，紮上髮髻戴起眼鏡，造型十分幹練。

佘詩曼出席《正義女神Themis》開鏡儀式。

佘詩曼出席《正義女神Themis》開鏡儀式。

佘詩曼早前與蔣祖曼為《正義女神Themis》開工。（小紅書圖片）

阿佘Keep得好好。（小紅書）

阿佘走到法庭中間，望住一張木櫈若有所思後再轉身望上高高在上嘅裁判官位置，零對白單靠眼神都感受到凌厲氣埸！雖然劇集暫時未有確實開播日期︿但網民已紛紛表示相當期待。

律政劇《正義女神Themis》首波一分鐘片花，佘詩曼零對白依舊氣場十足。

律政劇《正義女神Themis》首波一分鐘片花，佘詩曼零對白依舊氣場十足。

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