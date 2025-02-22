00後女星淚訴曾遭《美人魚》鄭總性騷擾　12歲遭對方反鎖門伸魔爪

曾在周星馳（星爺）電影《美人魚》中飾演「鄭總」的內地富商鄭冀峰，近日因涉嫌利用挑選演員期間，對未成年少女進行猥褻，目前已遭執法機關逮捕拘留。而00後女星闞琳娜事後勇於揭開當年遭他性騷擾的瘡疤，在微博發長文揭露在十一二歲時遭對方性騷擾的經過，對方還以刪除戲份威脅她噤聲，如今多年過去他被逮捕拘留，她直言：「咎由自取，罪有應得。」

鄭冀峰近日因涉嫌利用挑選演員期間，對未成年少女進行猥褻，目前已遭執法機關逮捕拘留。（微博圖片）

闞琳娜在文中提到於2017年，自己在剛升讀初中的年紀，看到電影《豬八戒傳奇》招募七仙女的扮演者，於是就去到鄭冀峰公司面試。豈料，在圍讀的時候，對方就叫她進入辦公室拿劇本，而他就一直跟着她進入了辦公室：「把門反鎖了，上來就要抱我，捧我的臉，我馬上把它推開逃走了，劇本也散落一地。」

闞琳娜自揭曾遭到鄭冀峰侵害。（闞琳娜微博圖片）

而鄭冀峰亦擔心事情遭傳出去，於是就威脅對方：「威脅我刪戲份、換角色。我當時第一次接觸到院線電影，它對演員的意義重大，這麼好的機會我不想放棄，就一直忍氣吞聲。」她又爆在「七仙女」的演員中，可能有六個人都遭受過他的侵害，他還甚至表示只要陪睡就能演出女主角。然而，這些經歷對她心理造成了極大傷害，揚言：「我看到鄭冀峰就像看到惡魔一樣，他給我打電話我都不敢接，晚上各種睡不着，連燈都不敢關，真的快崩潰了。」直到戲劇拍畢後，她都沒有再見對方。

闞琳娜直言鄭冀峰如今是罪有應得。（闞琳娜微博圖片）

她又坦言當時只是一位喜歡拍戲的小女孩，根本沒有膽量去對付一個大老闆，就只能忍氣吞聲，大事化小，小時化了，當作是小時候一場噩夢。如今多年過去之後，得知他因涉嫌對未成年少女進行猥褻而遭逮捕，她認為是罪有應得：「他還是死性不改，最終還是因為這種事情進去了，真的是咎由自取，罪有應得。」

鄭冀峰經商多年，除了是商人之外，他還是編劇、導演、電影出品人等，名下有多家影視投資公司。