痞子無間道1-15劇情｜TVB演員陣容+更新時間｜ 周嘉洛/陳瀅/朱敏瀚

TVB《痞子無間道》，有陳耀全作為監製，張世昌為編劇，由周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒等人領銜主演的電視劇。本文將會介紹這部TVB電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員陣容。

TVB《痞子無間道》11-15集劇情

第11集劇情(2月24日)

高強酒後吐真言，自爆已與恭梓結為連理。與此同時，思朗為了籌措妓院的資金，發起了眾籌。高強鼓起勇氣向費仁表白，卻慘遭拒絕，心灰意冷之際，她跑到懸崖邊欲輕生。恭梓見狀，奮不顧身地想救她，卻不慎與她一同墜崖……獲救後，恭梓怒斥費仁的無情，指責他不該如此狠心拒絕高強。此時，雲端和伙薔突然出現，表示重婚並非難事，恭梓必須在兩個時辰內與符玲完婚。為了幫助恭梓與符玲，眾人齊心協力，以最快的速度完成了所有成婚流程，並準備在戲班的舞台上舉行拜堂儀式。然而，符玲與恭梓卻選擇了逃婚，他們一同躲入了秘道，並在那裡與費仁和泰帥相遇，四人決定攜手尋找就公殿……

第12集劇情(2月25日)

費仁、符玲、恭梓和泰帥一行人抵達就公殿，雨就強迫符玲和恭梓立刻拜堂成親。雙方爆發激烈衝突，雨就和費仁一路打到戲班舞台，在場賓客還以為這是特別安排的表演……另一方面，思朗向黃佘透露了她建立嫦姍門，並逐步吞併四大門派的野心，且已獲得衙門的支持。恭梓在與雨就的激戰中雙眼受傷，接受了媛潔的治療。由於高勳持續昏迷不醒，恭梓便將他當作傾訴心事的對象。

第13集劇情(2月26日)

恭梓錯把躺在床上的費仁當成高勳，向他傾訴心事……高強和金珍發現符玲頻繁地在不同的店鋪打工，察覺事有蹊蹺。深夜，符玲拖地時吵醒了費仁，費仁費了好大勁才哄她入睡。實際上，符玲毫無睡意，她半夜偷偷翻看大飛的秘笈，因為對大飛舊情難忘，不知該如何面對費仁。在嫦姍門的開幕酒會上，費仁意外地遇到了殺手中介搣沙鞭，而沙鞭的容貌竟然與費仁父親的畫像如出一轍！思朗邀請沙鞭上台致辭，般鬥卻將費仁推上台擔任翻譯。

第14集劇情(2月27日)

沙鞭此行的目的並非慶賀，他以強硬的姿態威脅在場的所有人，要求他們交出兇手。面對這突如其來的變故，費仁臨機應變，開始胡亂翻譯沙鞭的話。令人意想不到的是，賓客們竟然誤以為沙鞭要派錢，現場頓時沸騰起來。隨後，恭梓和費仁等人加入舞池，舞池中的人們不斷更換舞伴，氣氛看似輕鬆愉快，實則暗流湧動……與此同時，翰保見到沙鞭，沙鞭命令他去殺人。然而，符玲的意外出現打亂了他們的計劃。費仁內心充滿了疑惑，他開始懷疑沙鞭就是自己的生父，於是決定試探媛潔。媛潔堅決否認自己認識沙鞭，但費仁仍然半信半疑。為了查明真相，費仁悄悄地跟蹤媛潔，結果他發現媛潔竟然偷偷地去探望沙鞭！這個發現讓費仁深信不疑，沙鞭就是他一直在尋找的父親。

第15集劇情(2月28日)

費仁請恭梓幫忙，試圖從媛潔口中探聽關於沙鞭的事情，但一無所獲。另一方面，高強外出散心，意外地遇到了被解僱的符玲。兩人敞開心扉，互相傾訴心事後，決定放縱一次，當一天「壞人」。她們先後在大街上和報館裡製造混亂，發洩情緒。天亮後，兩人到茶記吃早點，卻意外地遇到了思朗的母親萬千霞。萬千霞帶著孫女朝香來到茶記，竟然開始打劫，店內的所有人都成了人質。符玲偷偷傳話給眾人，告知他們萬千霞的目的：她想找回思春，如果找不到，每過一炷香的時間，她就會殺害一名人質。眼看尋人無果，恭梓提議從秘道潛入茶記救人，但不幸被萬千霞發現，營救計劃宣告失敗。危急關頭，費仁挺身而出，向萬千霞提出，願意用自己來交換人質……

TVB《痞子無間道》1-10集劇情

第6集劇情

高強出城找黃佘幫手救人，卻遭拒絕。費仁、符玲為救佐敦道長而遭追捕；二人逃避時不慎卡在屋縫，兩人因此相對而加深彼此了解。恭梓、泰帥碰巧前來救走兩人，回程時驚見高強被綁在稈修宮外空地。高強想救佐敦卻不敵般鬥的四位夫人被擒，費仁找般鬥求情不果，眾人向媛潔坦白黃金之事。媛潔為救高強，去辦物業貸款。

第7集劇情

費仁領眾舉辦大台節目巡禮，趁亂救走高強與佐敦。眾人逃到城外的客棧，巧遇黃佘、思朗，他們讓眾人躲藏；期間，恭梓為保護高強身受重傷……回到徐意門，雲端、伙薔命符玲要做出選婿決定。符玲裝瘋扮傻。費仁向般鬥問起思朗等人下落，原來般鬥根本不信任思朗，將一干人拘禁在爆血館，般鬥以為費仁相中她們，說要以秘笈交換。費仁從符玲口中得知，秘笈於大飛房內。

第8集劇情

費仁於大飛房內找秘笈時遇到泰帥，兩人利害一致，卻互不信任，爭執間把秘笈撕成兩半。符玲出現，費仁用情話矇混過關。高強帶恭梓出城遠走高飛。費仁、泰帥用手抄秘笈找般鬥欲換回思朗等人……符玲恢復正常，稱對選夫婿已有決定。恭梓和高強逃出城外後，恭梓修書着高強帶回去交給費仁。高強發現恭梓對長有鬍子的畫像珍而重之，似有難忘回憶。高強回城，發現恭梓交托的信遺失了……

第9集劇情

費仁贈符玲一枚銀幣，助她面對選擇困難症。泰帥潛入符玲房偷秘笈時被符玲發現，竟以費仁說過的情話意圖脫身，令符玲對費仁生疑。雲端、伙薔將恭梓抓回壹將宮城。恭梓趁二人離開伺機逃脫；同時思朗等人亦成功分化四位夫人，趁亂逃入秘道。符玲發現費仁的情話原來是金珍相告，還看見費仁把秘笈交給般鬥。符玲在選婿台上心情忐忑；這時恭梓、思朗等人來到，符玲終做出艱苦的選擇……

第10集劇情

符玲等前往跟雨就談判，雨就傳令眾人於廿四時辰內殺一人以換取活命。眾人商議後決定殺死最該殺之人，於是舉辦尋仇記招募，最終找到栗子公公……思朗希望趁機奪取徐意門的控制權，黃佘指她操之過急。符玲得知自己錯怪費仁，帶點心到費仁房謝罪，二人冰釋前嫌，高強見此大感失落，到酒坊借酒澆愁。高強醉酒迷糊間走到觀猩台，見恭梓對着畫像聊天……

第1集劇情

費仁拿了母親辛媛潔買人蔘的錢買彩票，雖中獎卻丟失彩票。費仁見參加魯仁縣衙門捕快招募可獲紅包，遂偕義妹高強應徵。媛潔是醫師，長年照顧昏迷的高強之父高勳；費仁向媛潔隱瞞投考捕快。費仁、高強被捕長秦思朗派去保護出巡縣官，期間扮成老婦的符玲行刺縣官不遂，卻遇上費仁和高強，二人混亂間錯手導致縣官掉落山坡。費仁被新捕長黃佘指派潛入龍蛇混雜的壹將宮城尋找失聯細作，誤打誤撞下獲慕容恭梓帶入城；費仁甫入城卻被城民搶劫一空。

第2集劇情

壹將宮城突然召開論壇，恭梓期間頂撞四大門派話事人之一般鬥。費仁被徐意門大家姐符玲認出，直指他是捕快；費仁、恭梓被拘禁於徐意門。高強潛入救走二人，卻被誤會是演員而被推上台；三人在台上亂演一通被識破遭到追捕，費仁、恭梓在混亂中把寶劍拔出。原來前掌門徐意說過拔出寶劍之人就要娶符玲，費仁、恭梓頓成未來姑爺。費仁不想娶符玲，着高強回去班救兵……怎料思朗聞訊大喜，並計劃大婚當日扮成賓客潛入，一舉剷平壹將宮城！

第3集劇情

符玲、費仁、恭梓都不想成親，徐意門頭馬范泰帥建議找壹將宮城最高領導人袁雨就定奪。雨就藉身邊的雲端和房伙薔傳令，符玲要於七天內決定和誰成親，沒被選中者要死，符玲若不嫁兩人都要死。費仁得知黃佘沒派接頭人，對恭梓產生懷疑和戒備。符玲要求費仁、恭梓打擂台，危急關頭媛潔來到叫停，同行者還有失憶兼失智的翰保。費仁隨恭梓往見般隆門話事人般鬥，方知翰保是般鬥請來偷徐意秘笈之人，恭梓誤將自己當成翰保才來接應……

第4集劇情

符玲因戲班缺錢悶悶不樂，拜祭已故未婚夫大飛時遇到費仁。翌日，泰帥發現左臉穿了個血洞，想找出傷臉兇手，率眾搜查符玲的房間。媛潔見費仁的平安符在符玲房中，追問緣由，費仁卻沒有記憶，只記得今晨見符玲把金元寶藏入暗格。畫師繡繡向費仁、符玲等送畫，該畫竟是費仁、符玲、高強、恭梓與泰帥的合照。眾人毫無頭緒，決定到畫中的酒坊查看。原來昨晚五人不約而同來到酒坊買醉……眾人醉後離開酒坊時遇上繡繡，着她畫下畫像。

第5集劇情

費仁、符玲、高強、恭梓與泰帥憶起昨晚同到爆血館賭錢，並以為贏得巨款。眾人逼符玲分錢，怎料回到符玲的房間卻發現元寶不翼而飛，原來五人於最後一局輸清光。般鬥召開論壇，說要抓偷金賊，五人方知金元寶是般鬥金庫的財物。五人最終查出真相，但期間出了意外，泰帥被弩箭射穿左臉。稈修宮的佐敦道長被懷疑是偷金賊；高強、恭梓發現二人昨晚喝醉酒後，誤打誤撞成了親……

TVB《痞子無間道》演員陣容

周嘉洛 飾 費仁

陳瀅 飾 符玲

朱敏瀚 飾 慕容恭梓

王灝兒 飾 高強