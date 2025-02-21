「有線樂小姐」疑暗串李日朗舊愛黃靜藍心機女　28字終極回應

樂翊榆為HOY TV節目《好好生活在灣區》擔住主持，今日（21/02）她到HOY TV有線大廈為節目配音。早前她在threads發文：「好多機心女，為求有人幫自己埋單，就盡快令到自己大肚懷孕。所以我不主張婚前性行為。」引起關注，更被指發文是暗串李日朗舊愛黃靜藍懷孕及結婚的消息。今日她接受《香港01》訪問時就為事件解畫。

黃靜藍一月中公開婚照。（IG@bluenamchu）

黃靜藍出道時有翻版林志玲之稱。（IG@bluenamchu）

樂翊榆主持過不少飲食、玄學節目。（IG@lok_yickyu_official）

訪問中，她表示不認識黃靜藍，說：「我不嬲冇睇娛樂新聞，係有自己新聞，朋友send畀我先會睇。我連佢出post話結婚，我都唔知。我見個平台，YT大哥講過，上網講random嘢吸納到一班fans，所以自己就學佢。情人節嗰日，我感慨自己感情生活，咁我就寫咗段嘢出嚟。」

樂翊榆解釋為HOY TV節目《好好生活在灣區》擔住主持。（資料圖片）

樂翊榆解釋為HOY TV節目《好好生活在灣區》擔住主持。（資料圖片）

樂翊榆解釋「疑暗串李日朗舊愛黃靜藍心機女」一事。（資料圖片）

她續說，本身自己與黃靜藍不認識，說：「其實我唔係HOY TV員工，多謝監製張志明成日用我。我本身同佢都唔識添。」對此次娛會有什麼感覺？她坦言：「我自己啲嘢都未搞得掂，哈。如果大家認識我，除咗幕前工作我仲有好多嘢做，所以除咗自己嘅事之外，其他新聞都比較少留意。（咁佢結婚都係開心事嘅，恭喜佢？）係呀係呀。」

樂翊榆主持過不少飲食、玄學節目。（IG@lok_yickyu_official）

如果網民批評你八卦？她又回答：「因為我鍾意研究命理，我知自己由細到大都惹是非，我就算乜都唔做，企喺度都可以惹是非，所以我已經習慣咗。如果每日都要解釋一啲小圈子嘅事，咁我每日都唔得閒，所以啲斷章取義，唔係事實嘅嘢已經慣咗。」

樂翊榆主持過不少飲食、玄學節目。（IG@lok_yickyu_official）