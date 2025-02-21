混血肥仔孖丁丁曖昧同遊德國片曝光　神吻合芊惠子聲明指出軌時機

本地著名YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）日前被爆出背住移英太太芊蕙，偷食旗下藝人丁丁（丁彥均），惹來大批網民熱議。混血肥仔太太昨天（20日）在社交網發表聲明，指其丈夫去年在2024年10月12日懷疑混血肥仔婚內出軌，並指出當時她的老公與丁丁曾經也在10月份發佈過遊德國的旅遊影片，另外六月份混血肥仔孖丁丁所發佈的其中一條影片中還一起玩自駕遊等。混血肥仔在影片中曾經向丁丁提問「自己開車型唔型」，雖然丁丁則回應：「揸車揸得好」，不過有不少網民認為當時他們的互動十分曖昧。

混血肥仔與老婆芊蕙子。(網上圖片)

芊蕙子昨天（20日）在社交網發表聲明，指其丈夫去年在2024年10月12日懷疑混血肥仔婚內出軌，並指出當時她的老公與丁丁曾經發佈過遊德國的旅遊影片。（影片截圖）

提到這一條同遊德國的影片，丁丁與混血肥仔去到了德國一間最開放的Club「Berghain 」進行拍攝。當天丁丁換上一套性感透視連身背心上陣，展現豐滿上圍的一面，更對着鏡頭扮露體狂掀開外套，火辣指數爆燈！這一條影片的黃金畫面片段更成為網民播放次數最多的部份，網民更一度留言大讚：「依條片應該會成為開台最高view數片」、「想睇多啲丁丁嘅戰衣」、「5:22 我定格咗好耐。」不過自從混血肥仔爆出偷食的報道之後，此影片就突然變為會員限定，需要課金加入會員才能收看。

影片當中混血肥仔孖丁丁一起自駕遊。（影片截圖）

混血肥仔在影片中曾經向丁丁提問「自己開車型唔型」。（影片截圖）

不少網民認為當時他們的互動十分曖昧。（影片截圖）

丁丁與混血肥仔去到了德國一間最開放的Club「Berghain 」進行拍攝。（影片截圖）

丁丁換上一套性感透視連身背心上陣，展現豐滿上圍的一面。（影片截圖）

丁丁對着鏡頭扮露體狂掀開外套。（影片截圖）

這一條影片的黃金畫面片段更成為網民播放次數最多的部份。（影片截圖）