楊茜堯再次藐爆胡定欣句句有骨勁串　公開冷嘲對方：你幾巴閉吖

現年45歲的視后楊茜堯與同樣是視后，43歲的胡定欣15年前曾傳出不和，兩人當時在台上的一張經典電視截圖，更被網民將那一幕製成了gif圖，方便大家可以無限loop，時至今日依然不時可以於網上見到。事情發生在《萬千星輝頒獎典禮2010》上，鏡頭剛巧影到楊茜堯疑似用肩撞兼藐爆身旁的胡定欣，楊茜堯刻意擰轉背唔望定欣，只顧同另一邊的徐子珊傾偈，隨即傳出兩人不和且已不和多年。

兩人的經典截圖。(網上圖片)

兩人的經典截圖。(網上圖片)

不過近年兩人喺鏡頭前都表現得好友好。(視覺中國)

近日楊茜堯與胡定欣一同參演出內地綜藝節目《藝員新訓2025》，兩人再度同台，楊茜堯竟再次「藐爆」胡定欣。有網民昨日在社交網分享了一段兩人大鬥演技的短片，以「視后就是視后」為標題，留言寫道：「兩大視后演對手戲臨時上台也能把角色演的很豐富，很到位，愛看 @胡定欣快進組，劇荒了啦！」

楊茜堯與胡定欣再次同台演出。(小紅書)

片中胡定欣開心地對楊茜堯說：「我真係好開心可以同你一齊提名視后」，楊茜堯扮聽不到零反應，胡定欣就大讚對方貼地沒有帶同助手隨行，此時楊茜堯用紙巾印面油後便打量胡定欣說：「聽講你就係嗰個一做戲第一次提名，就提名視后嗰個……嗰個咩吖！」胡定欣向她自我介紹之後，楊茜堯便藐爆說：「你幾巴閉吖！睇嚟你唔單止演技犀利，其他方面都好犀利，呵！」不少網民都指楊茜堯眼神凌厲令人不寒而慄，紛紛留言表示：「楊怡那眼神，瞟過來，就顫抖了」、「楊怡眼神真的神級」、「太讚的演技」。

楊茜堯與胡定欣演完戲變返老友。(小紅書)

楊茜堯再次藐爆胡定欣。(小紅書)

楊茜堯再次藐爆胡定欣。(小紅書)

楊茜堯再次藐爆胡定欣。(小紅書)