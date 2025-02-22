黃聖依前夫演技超驚嚇　吳鎮宇表情失控超爆笑

內地綜藝節目《演員請就位3》自播出後話題不斷，當中備受關注的一位演員就是「星女郎」黃聖依的前夫楊子。在最新一集中，他需即場展現演技，豈料其演繹令眾人不敢直視，吳鎮宇看後更表情多多，似乎感到驚嚇，畫面令網民笑到合不攏嘴。

楊子對自己非常有自信。（微博圖片）

在最新一集面試小考環節中，楊子挑戰的題目是「找到仇人的大俠」，飾演大俠的他一開始表演時，第一個跨張表情已驚嚇在場所有人，令到大家忍不住想笑，隨後他就展現出多種情緒，蹲下來哭泣更哭到鼻涕橫流，最後抱頭痛哭。此時，觀看着表演的吳鎮宇亦似乎忍不住想笑，表情多多，看到對方流鼻涕畫面時亦感到驚嚇，看到目瞪口呆，嘴巴更抖震了多下，整個畫面超爆笑。

楊子的演技令大家不忍直視。（微博圖片）

吳鎮宇表情多多。（微博圖片）

其他演員都忍不住笑。（微博圖片）

針對楊子的表演眾導師都面有難色，而導演陳凱歌的點批被網民指出說出了大家的心聲：「我覺得在我們的導師們給予楊子表演的銳評之後，他一直是笑瞇瞇的，我覺得他逗咱們玩呢。誰會把一個大俠，演成蹲在地上抱頭痛哭，你這個演法跟你演西門慶異曲同工。」

網民都認同陳凱歌的點評。（微博圖片）

另外，楊子在面試時曾自跨表示：「我十天學了人家四年的表演課。」頓時遭到導師們質疑，吳鎮宇表示：「誰證明你學會？」結果最後發現他只是在十天裡看了多部電影，學會了聲台形表起幅落幅而已，不禁令網民們嘲笑他果然是迷之自信。