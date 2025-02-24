李珊珊拍賣128萬后冠遇阻滯　拒慈善團體幫忙：牽涉錢要謹慎

李珊珊是1996年香港回歸前最後一屆《香港小姐》冠軍，她在當選20周年（2016年）的日子，宣布捐出后冠拍賣，而收益將用作慈善用途，但期間遇上不少阻滯，后冠拍賣一事最後胎死腹中，甚為可惜。

1996年港姐冠軍李珊珊。（VCG）

今年6月，李珊珊在當選港姐20周年的紀念日子，宣布拍賣后冠，並將收益捐贈慈善機構。（網上圖片）

最近李珊珊走出驚恐症的陰霾，在自己開設YouTube頻道亮相，正式復出幕前。日前李珊珊接受《香港01》專訪，談到當年為拍賣后冠一事四出奔波，最後仍是不得要領。珊珊說：「能夠諗嘅方法都諗晒，件事非我想像般咁簡單，首先我唔係慈善團體，亦冇慈善團體個牌，如果我做慈善呢個動作，或者有一連串嘅活動，我係要申請呢個牌照，但（政府）從來冇批過俾個人，而我因為係個人單位。」

珊珊曾向社會福利署爭取，她續說：「我係親歷一個播音機咁，嗰個人係反住隻眼，『你唔得㗎』巴巴巴...佢真係重複30次咁，嗰下真係著（火）！跟住有人見我開始著，跟住有個更高層出嚟，用個好文明手法同我講『係唔得㗎』，唔係播音機嘞，用咗唔同方法都係話我聽我唔得嘅。」

李珊珊表示自己已經用咗好多方法爭取拍賣后冠行善，最後都唔成功。（資料圖片）

李珊珊話當時職住係嗰反住隻眼講：「你唔得㗎」。（資料圖片）

雖然有朋友願意用慈善團體之名來拍賣后冠，但遭珊珊拒絕，她解釋：「我唔想喺人哋機構開咗個缺口，因為啲主席係一年兩年就一屆，你呢屆開咗，咁日後人哋問點解你呢屆可以咁幫人，你知慈善好敏感。如果有人有心想做一件事歛財，我咪開咗個缺口俾人乘虛而入？我有啲位謹慎得好緊要，會識得諗，牽涉錢好危險。」

問到怎樣珍藏后冠？她苦笑說：「都係繼續不見天日放喺個盒裏面，我好想佢見到個世界㗎，或許日後直接捐咗俾香港博物館，話晒《香港小姐》某程度曾經都好代表香港。」

李珊珊係1996年港姐冠軍。（電視截圖）

李珊珊係1996年港姐冠軍。（電視截圖）

李珊珊當年決定拍賣港姐后冠，亦引起一陣熱話。她表示想了5年，終於決定將后冠捐出行善，當時她表示將如此有紀念價值的東西，埋藏起來不見天日，跟廢鐵夾雜小石頭沒有分別，不如把它變得更有意義。

她稱本來打算以128萬當年后冠價格作為拍賣底價，其後有網民反映個人能力未能負擔，所以珊珊亦有改變計劃，想過在旺角行人專用區舉辦「一元自拍籌款」，即是市民每捐贈一元即可以手機跟珊珊合照，而珊珊會將所得收益捐贈慈善機構外，亦會以所收善款作為后冠拍賣底價。不過珊珊指社署回覆她「不接受以個人身份申請公開籌款許可證」，令她十分失望。

李珊珊曾拒絕慈善團體幫忙。（資料圖片）

李珊珊患上驚恐症，多年來深居簡出，但亦曾為拍賣后冠一事四出奔波。（東星圖片）