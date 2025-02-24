李珊珊認戀愛腦幾乎冇停過拍拖　重視承諾：早知自己唔會結婚

李珊珊淡出幕前近20年，早年證實患上驚恐症，同時受甲狀腺、濕疹、腸易激等問題困擾，最近終於克服重重困難「復出」幕前，在自己的網上平台《三坐山Mount Trio》做主持。日前李珊珊接受《香港01》專訪，可說是無所不談，坦承過去主要靠賣掉北京的物業生活，並感謝前男友及朋友照顧，直白地說：「我keep住有拍拖，好幸運遇到有擔當嘅人，佢哋嘅照顧會幫我分擔。而過去3年我係冇拍拖，還好有啲朋友叫做照應，起碼呢樣嘢，冇穿冇爛到今日。」

李珊珊自認係戀愛腦。

未遇到有漣漪嘅人

李珊珊自認是戀愛腦，中學的puppy love曾與女生談戀愛，與錢嘉樂分手後，又與芬蘭車神及前世界足球先生相繼傳出緋聞，桃花極旺。而過去收埋自己的日子裡，珊珊直認沒有停過拍拖，她說：「呢3年冇拍拖，以前真係接住嘅，接住咁樣去，呢啲都係感覺嚟，又會收埋自己咁囉。你會發現男女之間都係起承轉合，唔係三年就兩年，有時懵懵懂懂就拉長啲，其實都係不外如事，或者未碰到令我有漣漪嘅人，如果再重覆之前嗰類型，其實有咁嘅需要嗎？我會問一問自己，好似冇咁嘅需要，依家都會識得分咩叫愛、有好感、有擔當。」

聽罷感覺好似好隨便，但珊珊卻自認是「傳統底」，她解釋：「我好早知道自己唔會結婚，我個表好open，但個底都係傳統嘅，我好重視承諾，因為我知我做唔到，我驚，咁就唔好隨便做承諾。或者我未參悟到人生，尤其係情愛呢啲嘢。我唔能夠....唔係唔能夠，係我確保唔到，就唔可以耽誤人。」

（微博@李珊珊）

（facebook@李珊珊）

（facebook@李珊珊）

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罕談舊愛錢嘉樂

李珊珊和錢嘉樂曾經有過一段轟烈的愛情，有傳聞錢嘉樂於菲律賓在朋友起鬨下當眾向李珊珊求婚，李珊珊表現得模稜兩可，拖拖拉拉最終分手結束9年情。錢嘉樂在2012年娶了湯盈盈，育有2個女兒，組幸福家庭。

曾經有段時間，在珊珊口中，不會出現錢嘉樂這個名字。訪問中珊珊亦有大方回應：「其實每當我有戀情時，就好似講到我玩晒成個地球所有男人咁，當大家唔知我同緊邊個一齊時，又或者以為我冇戀情時，就覺得我剩返一個男人，龍門任擺嘅，冇所謂，小事一宗。我唔係刻意要澄清啲乜嘢，但有時睇到評論笑咗出嚟，又唔係瞓我床下底，知我發生咩事咩？點解你哋好似喺現場咁呢嗰日，跟本大家玩嘢，絕對唔係嗰回事，不過唔解釋咁多，人哋幸福就得，望人發達我開心，望人幸福我都好開心。」